打官司免出門 大陸西部首座網路法庭掛牌運行

2018年06月24日 10:54 中時電子報 喻華德

原告在海南、被告在吉林、審判長在成都的網路購物合約糾紛案件以往只能為了出庭橫跨大江南北。但如今在成都市郫都區在網路開庭審理，將成為新常態。

據大陸華西都市報報導，22日，經四川省高級人民法院核准，成都市郫都區人民法院網路法庭正式在郫都區菁蓉鎮掛牌運行。這是中國大陸西部首座網路法庭，集中管轄郫都區轄區內一審網路民商事案件。

在郫都區，網路購物合約糾紛、網路服務合約糾紛等10類案件的審理都可以網路上進行，從立案到判決，再到執行的全流程上網，「完全不用到法院現場出庭，即可完成訴訟。」

在正式掛牌前，郫都法院已進行一個多月試營運。目前為止，網路法庭已經線上審理案件50件，審結30多件。「完全無紙化操作，零在途時間、零差旅費用。」郫都法院智慧財產權庭庭長冉垠説，只要雙方當事人在有網路的地方，就可以線上審理。

5月16日，一件網路購物合約糾紛在網路開庭審理。審判長張耀元在郫都區人民法院，原告馮先生在海南、被告在吉林。張耀元説，馮先生是郫都區市民，在網路上購買了一款保健食品，生産廠家在吉林。到貨後，馮先生認為該產品的廣告存在欺騙行為，同時認為該產品的含量標識也有問題。不久後，他對廠家提起訴訟。

「他來法院立案後，就去海南經商，兩造均很難到場，傳統審理形式難以進行。」張耀元説，好在郫都區人民法院試營運了網路法庭。之後，原被告都通過網路法庭的試營運平臺提交證據。「5月16日，庭審進行了51分鐘，很順利，雙方的證據材料都準備齊全，表達得也很充分。」張耀元説。

(中時電子報)