澳媒曝台澳秘密備忘錄 吳釗燮上月早證實國安會任內同意

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澳洲《雪梨晨鋒報》日前報導稱，台澳去年9月秘密簽署諒解備忘錄，讓澳洲政府可把安置在諾魯共和國，且有緊急醫療需要的難民，送到台灣接受治療。事實上，英媒《衛報》上月曾曝光一名伊朗籍母子在台就醫完成後，遭澳邊境部隊強制出境，外交部當時還為此澄清，並且外交部長吳釗燮早已在立法院證實有此備忘錄。

英國《衛報》上月報導，一位伊朗籍母子難民為躲避戰亂，躲到澳洲，被送到邦交國諾魯難民營，此難民媽媽需接受心臟手術，而兒子有自殺傾向，被澳洲安排在台灣進行醫療協助，但5月10日清晨遭澳洲邊境部隊強壓出境，遣送到諾魯難民營。

國民黨立委江啟臣曾就此事在立法院質詢吳釗燮，當時吳說，此報導內容偏頗，台灣不可能讓澳洲4名執法人員來台，並且「一定會發出澄清」。

吳還說，澳洲前年時向我方表達，因在諾魯難民營需醫療協助，詢問台灣是否提供援助。當時他在國安會（祕書長），樂意表達願意處理；台澳間有「書面協議」，但有協議暫時不公開，台灣願意協助澳洲所提出的難民醫療的請求，一旦醫療告一段落，醫生許可，澳洲就會接回原居住地。

對於澳媒今再度報導類似新聞，外交部今重申，澳洲政府考量我國醫衛與照護水準，及台諾多年醫療合作經驗，於去年9月間與我簽定合作備忘錄，由我國「台安醫院」自今年1月起，協助現居諾魯的難民及尋求庇護者，在緊急且在諾魯無法獲得及時醫療診治的情形下，轉送來台接受醫療照護。

外交部強調，備忘錄中明訂締約雙方應遵守國際人權標準，確保相關當事人受到有尊嚴的對待及妥適的診治照護。本計畫施行迄今，已提供10餘名重（急）症病患完善有效的醫療照護，充分發揮我人道精神。

(中時 )

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