打官司像「網購」一樣便利 網路法庭如何運作

2018年06月24日 11:00 中時電子報 喻華德

中國大陸四川省成都市郫都區在5月16日首次進行一件網路購物糾紛的網路法庭審理。原告與被告分別在海南省與吉林省，網路法庭免去了橫跨大江南北的問題。

據大陸《華西都市報》報導，成都郫都法院智慧財產權庭庭長冉垠説，郫都區作為全國首批雙創（大眾創業、萬眾創新）示範基地，農村電子商務也在郫都區蓬勃發展。隨著網路經濟的發展，網路相關案件急劇增加，急需設立專門的網路法庭，通過專門管轄的方式，探索適合涉網路案件的訴訟規則和審判機制，促進網路經濟健康發展。

與傳統的民事糾紛相比，網路糾紛更具特殊性：當事人多數不在同一城市，甚至相隔萬里；大量證據以電子數據的形式存在，在網路上呈現更方便、直觀；糾紛涉及金額不大，來回奔波打官司費時費力，付出往往大於收獲。設立網路法庭，能夠實現從立案到審理，從舉證到質證，從開庭到調解，從判決到執行都在網路上進行，打官司就像「網購」一樣便利。

成都市郫都區人民法院網路法庭主要集中審理轄區內的網路一審民商事案件，主要包括「網路購物合約糾紛、網路服務合約糾紛、網路借款合約糾紛、網路保險合約糾紛、網路著作權和商標權權屬、侵權糾紛、網路侵權糾紛、網路購物産品責任侵權糾紛、網路域名糾紛、網路不正當競爭糾紛、網路信用卡糾紛」等10類。

郫都法院打造的網路法庭，除運用了大數據、人工智慧、雲計算、網路等資訊技術，還開發了全流程一體化線上訴訟平臺、智慧庭審手機APP和微信小程式。

「當事人有兩種方式開展訴訟，一是電腦，二是手機。」冉垠説，只要登錄網路法庭訴訟平臺，線上辦理起訴、立案、舉證、質證、開庭、申請執行等訴訟事務，還可以用手機完成身份認證、線上立案、參加庭審和查詢案件進展情況，實現從立案到審理，從舉證到質證，從開庭到調解，從判決到執行的全流程線上，「一次都不用到法院，即可完成訴訟。」

當事人只需打開微信小程式「都區網路法庭」根據指示，填寫手機號碼及姓名、身份證統一編號，並成功通過人臉識別，一鍵式引入當事人資訊，短短5分鐘內完成起訴申請。庭審以視訊方式進行，只需下載「共道視頻庭審」APP即可。

「其他公民如果想旁聽案件，可以向法院申請旁聽碼，只要輸入旁聽碼，就可以進入庭審頁面旁聽。」冉垠説。

(中時電子報)