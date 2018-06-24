校園節能減碳 用電、用油省下近3％

2018年06月24日 11:11 中時 林志成

因應全球暖化，政府推動節能減碳，教育部配合行政院能源轉型推動「政府機關及學校節約能源行動計畫」及「太陽光電2年推動計畫」等各項計畫，106年較104年用電及用油分別節約2.63％及2.86％，執行成效有成。

校園節能減碳在空調方面，除了汰換老舊高耗能設備、定期維護保外，教育部透過推動永續校園改造計畫逐步透過鋪面改造、遮陽隔熱、自然導風、植栽綠化和師生感知教導等策略，讓校園與在地環境調適整合、生態資源循環利用等，再依地形、氣候、環境與校園教室類型，進行因地制宜改善方式，達到校園降溫。

另冷氣溫度應設定26-28℃為宜，並配合循環扇使用，使冷氣分布較為均勻，在維持舒適感條件下，溫度可適度調高節省用電以免過冷而浪費能源；為維持冷氣效能，教育部要求學校每兩周清洗一次濾網，若濾網積太多灰塵，將容易造成冷氣效能降低。

照明方面，教育部要求學校配合國家標準(CNS)所訂定的照度標準，選用符合節能標章規範的省電燈具，並檢視各環境照度是否適當及分區開關管控。例如，於光線充足的情形下，關閉不必要的照明。

另學校可增設能源管理系統，以國北科大為例，全校裝設讀表系統，定期記錄各種能源耗用量及檢查能源設備，及學生宿舍推動熱水系統節能績效保證專案等改善措施，於106年用電量較104年減少6.14％。

國立員林農工指派能源管理專責人員、擬定節約能源目標及推動計畫、設計節約能源提案及獎勵機制、定期記錄能源使用及檢查節能設備，並且汰換老舊之高壓電力裝置，減少電力浪費並提高用電安全，106年用電量較104年減少19.4%。

近期，教育部配合經濟部推動「百萬家庭親子節電競賽方案」，藉由校際競賽，以學校為宣導站，學生為節能種子，將節電概念擴散至家庭，養成人人節電、家家省電的習慣，獲獎學校可獲得節能獎金用於推動學校節能改善措施及能源教材開發，將促使節能效益持續擴大。相關競賽資訊可至活動網址(https://energy.mt.ntnu.edu.tw/ElectricitySaving)，國中小學校可報名加。

(中時 )