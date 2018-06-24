男打死人竟以籌百萬換免押 判20年確定

2018年06月24日 11:08 中時 陳志賢

谷姓男子前年因友人和彭姓男子發生爭執，竟持1塊重達9公斤的大型實心木板狠砸彭男頭部，致對方死亡。一審依殺人罪判谷16年，但高院不滿谷以籌100萬給死者父母作條件，交換停止羈押，批谷毫無悔意，有必要長期在監所矯治，依檢方求刑建議改判20年，最高法院駁回谷上訴，谷被判刑20年確定。

判決指出，谷2016年12月29日凌晨4時17分，在桃園某KTV大廳，因友人與彭男爭執，拿起長寬約70、60公分、高約4.9公分的大型實心木板砸彭男頭部，彭倒地失去心跳，送醫死亡。一審依殺人罪判谷16年。

高院審理時，谷男辯稱當時酒醉意識不清，對方死亡係救護人員延遲送醫，但法官從現場監視器畫面及員警證述，發現谷當時行為均未受喝酒影響。

另谷對死者父母和解金斤斤計較，不但要求降低金額，宣稱只能籌出100萬，其餘款項分期付款，甚至要求給100萬後要停止羈押，法官認為谷無視死者父母喪子之痛，只想到自己刑期過長，恐無法為父母送終。

高院認為谷男既無法自省自己行為，有必要長時間在監所內矯治，促其自我反省，斟酌檢察官求刑20年，改判谷20年。谷上訴最高法院遭駁回，全案定讞。

另彭男父母提民事求償，主張死者為獨子，正值28歲青壯卻遭谷打死，一審判彭須賠償521多萬元。

(中時 )