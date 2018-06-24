影》不滿延誤乘客拒離開 機長竟將人「吹」下機

印度亞洲航空是由亞洲航空持股近半的印度航空公司。(圖/shutterstock)

友善列印
中時電子報

一架原定飛往巴格多格拉的印度亞洲航空班機，在延遲多時後要求乘客下機，但部分乘客因抱怨外面正在下大雨而拒絕下機，沒想到機長居然放大絕招，將機上的冷氣空調開到最大，逼迫乘客下機，瞬間讓機艙內瀰漫白煙，部分乘客更因此感到身體不適。

廉價航空印度亞洲航空（AirAsia India）編號i5583的班機，20日原定原定在早上9點從加爾各答飛往巴格多格拉，但飛機先是延遲，好不容易乘客都登機後，班機終於在駛離停機坪但又返回，並在乘客上機1.5小時後，要求乘客下機。

部分機上乘客表示因為外面正在下大雨而拒絕下機，沒想到機長竟然將冷氣空調開到最大，企圖以此強制趕乘客下機。

印度石油公司（Indian Oil Corporation）西孟加拉邦的執行長雷（Dipankar Ray）當時也在機上，他就表示印度亞洲航空員工的行為「不專業又粗魯」。他表示：「班機最初先是延遲了30分鐘，當乘客登機後，我們又在坐在機上1.5小時，期間完全航空公司沒有提供任何水和食物」，而且起初機長要求乘客下機時完全沒有解釋原因。

雷也說在機長將空調開大最大之後，有女性乘客開始嘔吐，小孩也開始哭鬧。從他事後上傳的影片可見，機艙狹小密閉的空間內白煙瀰漫，不少乘客向空服員要求將空調關掉。雷有在社群網站上加註「這就是印度航空業的做法，亞洲航空的最法尤其恐怖，請避開」。

印度航空公司也在此是掀起軒然大波後，發聲明致歉，「印度亞洲航空i5583航班是因為技術問題而延誤了4.5小時，公司為此次事件帶給乘客的不便表達歉意，並且重申公司將乘客的安全擺在第一順位」，還稱當時的冷氣空調對乘客都沒有危險，冷氣空調在高濕度的環境下運作，白煙瀰漫是正常狀況。

(中時電子報)

文章來源：AirAsia India flight delayed; passenger complains of ill treatment

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