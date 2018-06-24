科技新貴轉行賣「黑白涼麵」 3種吃法人氣夯

2018年06月24日 11:26 中時 葉書宏

「好涼麵水餃專賣店」雙醬涼麵。（葉書宏攝）

劉老闆從事科技業10餘年，由於本身喜愛涼麵，決定轉戰傳統產業在新北市中和區故鄉創立「好涼麵水餃專賣店」，憑著多年的美食經驗及自身研究，獨家研發出雙醬涼麵，涼麵充滿黑芝麻、白芝麻美味，1份涼麵卻有3種吃法，獲得不少消費者喜愛。

劉老闆表示，從事科技業10餘年，他認為近年來台灣景氣不佳，與妻子討論後決定轉行，3年前在自己的家鄉中和創立「好涼麵水餃專賣店」，秉持做給鄉親品嘗的初心，選用的材料、成本都比一般涼麵店昂貴，更加堅持健康、衛生、美味。

劉老闆表示，市面上涼麵大多是白芝麻醬料，但他認為黑芝麻營養價值高，自創黑芝麻、白芝麻的雙醬涼麵，1份涼麵擁有3種吃法，消費者可以先單獨吃黑芝麻涼麵或白芝麻涼麵，最後則是將兩種醬料混和一起吃的雙醬涼麵。

「醬料都是天天新鮮熬煮！」劉老闆說，黑芝麻、白芝麻不加水天天現打，芝麻香味自然散發，天天限量推出，這樣才能對於品質有所控管，另外，醬料中添加柴魚、日式醬油及冰糖等，日式醬油清爽不油膩，讓消費者吃出清爽美味，不會太油、太鹹。

劉老闆說，少油、多健康，因此涼麵中添加的香油並不多，但麵條很容易黏在一起，他三不五時就會攪動涼麵，避免涼麵黏成一團，僅管較為費工，但消費者可以吃得更健康，另外，涼麵的小黃瓜絲同樣是天天手工現切。

徐姓消費者說，涼麵一上桌就充滿滿滿芝麻香味，麵條Q彈、清爽，吃起來一點都不油膩，非常適合夏天炎熱的天氣，爽口又美味。

店名：好涼麵水餃專賣店

地址：新北市中和區南山路71號

電話：0920-828-223；0935-203-728

營業時間：周一至周五上午7時至下午7時、周六上午7時至下午2時（每周日公休）

售價：原味、雙醬涼麵小40元、大50元

(中時 )