七大公會力挺吳音寧 游淑慧揭「不能說的秘密」

2018年06月24日 11:26 中時電子報 邱文秀

台北農產運銷公司總經理吳音寧。(報系資料照 杜宜諳攝)

北農總經理吳音寧坐鎮中央指揮台，緊盯蔬果交易情形。(資料照/黃世麒攝)

小英總統一聲令下，陳菊銜命一通電話下，市場七大公會出面聲援北農總經理吳音寧，為她認真做事卻遭抹黑鳴不平。台北市議員參選人游淑慧在臉書揭七大公會力挺吳音寧「不能說的秘密」。她表示，仔細看看這個力挺陣容的背景，說穿了就是「買家」、「生意人」都是承銷商、大盤商！其中沒有生產者（農民）代表，更沒有消費端代表。

國民黨台北市議員參選人游淑慧，在臉書發文「七大公會力挺吳音寧 不能說的秘密」，她表示，看到日前七大公會浩浩蕩蕩，齊心合力開記者會挺吳音寧，這樣一字排開的陣容，外行人動搖，但內行人卻在開罵！因為仔細看看這個陣容的背景吧，說穿了就是「買家」、「生意人」都是承銷商、大盤商！其中沒有生產者（農民）代表，更沒有消費端代表。這樣一個由生意人、大盤商力挺的北農總經理，說關心農民、關心土地，感覺實在很違和！

游淑慧說，大家都知道農產品「批發價」和「零售價」會有一定的價差（200%～300%），就是因爲有承銷商（中盤商、大盤商）的角色。而這個「價差」，就是大盤商、中盤商和零售業者的利潤來源。

最近她曾和承銷商、農會各自請教，才了解原來承銷商的利潤來自於「物價的波動」，不管是「買低賣高」，或者「昨低今高」都是獲利的來源，他們還坦承說若「物價平穩」，確實就比較無利可圖。所以承銷商的利益和農民以及消費者的利益，當然會有利益衝突。

那這和北農有什麼關係呢？游淑慧說，過去掌握北農主要人事升遷和營運的7名常務董事的結構是這樣：2席農委會官員或學者代表、2席市政府代表、1席承銷商代表、2席農民相關團體代表，兼具產、官、銷三方。

但在去年，農委會打破了這個慣例，農委會的一席常董找了承銷商做代表，就是這一次帶頭力挺吳音寧的邱進福，然後又幫助承銷商「多」取得一席，導致承銷商的常董席次從一席暴增到三席（邱進福是台北果菜市場的最大水果承銷商）。

這代表什麼？游淑慧說，代表農委會沒有站在生產者（農民）的角色，反而站在承銷商（商人）哪邊，「加大」承銷商的影響力。這樣的農委會、這樣的北農，是照顧農民、消費者的利益，還是照顧承銷商的利益呢？查了發現那天出面力挺吳音寧的三位常董，全都是台北果菜市場內名列前茅的「買家」（大盤商）！

游淑慧說，有這三大買家坐陣北農常董會，再加上農委會及北農總經理的配合，要商人違反「趨利的天性」，然後去平抑物價、保護農民的權益，這無異是「請鬼拿藥單」！七大公會的力挺，只是再次看到了物價波動、農民泣血的原因和未來。執政後的民進黨，說好的要跟人民站在一起呢？

(中時電子報)