新北435園區再生玩藝節 創意啟發「幻想」

新北市政府文化局7月1日至9月30日在板橋435藝文特區舉辦「435園區再生玩藝節」。（葉書宏翻攝）

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新北市政府文化局7月1日至9月30日在板橋435藝文特區舉辦「435園區再生玩藝節」。（葉書宏翻攝）
新北市政府文化局7月1日至9月30日在板橋435藝文特區舉辦「435園區再生玩藝節」。（葉書宏翻攝）
新北市政府文化局7月1日至9月30日在板橋435藝文特區舉辦「435園區再生玩藝節」。（葉書宏翻攝）
新北市政府文化局7月1日至9月30日在板橋435藝文特區舉辦「435園區再生玩藝節」。（葉書宏翻攝）

新北市政府文化局7月1日至9月30日在板橋435藝文特區舉辦「435園區再生玩藝節」，內容從探索玲瑯滿目、來自工廠生產剩餘的再生材料開始，「435園區再生玩藝節」以藝術及環境教育為初衷，以展覽、營隊、體驗CIY、工作坊、表演藝術等活動形式，讓大小朋友打開創意的觀察眼睛、遨遊潛力無限的創作媒材與開拓藝術的創意連結，以美學與科學方法體驗，將無形理念化作有形的實踐。

新北市政府文化局表示，再生材料以各種令人驚艷的形式，翻轉呈現在大家面前，看似廢棄無用的剩餘材料，經過藝術家巧思，轉化為富有想像力的藝術作品。「再生玩藝特展」邀請國際藝術家Lua Rivera與原住民藝術家林介文（Labay Eyong）運用再生材料現地創作，兼具細緻及奔放的創作風格，交織自然的無私關懷，再生巧手勾勒，感性探索人與環境的交互面貌。

許多來參加過的民眾都表示，親自動手參與「玩」了之後，在手作的體驗中，發掘無限想像與實現的成就，都驚呼非常值得！像是「再生玩藝體驗營」，今年將以「幻想」為主題，讓孩子學習在團隊合作中，勇敢探索、直覺創造！「好玩週末坊」則由435園區的進駐藝術家們，帶領民眾利用再生材料，實現生活美感的想像。此外，還可以去濕地故事館，在手作體驗與環境互動遊戲中，動手玩出新創意！

此外，還有適合親子參與的「藝起玩劇場」，由「偶偶偶劇團」以再生創作顛覆價值思維，刺激創意無限可能；「再生生活小市集」支持台灣各地以再生、自然素材為原料，並具環境永續概念的品牌，提供再生生活新選擇。2018年「435園區再生玩藝節」在435藝文特區再現美學、環境與創造力教育的多元啟發，邀請大小朋友一同塑造創意的無限可能！

(中時 )

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