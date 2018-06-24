迎接社會新鮮人 高雄勞工局徵才媒合率55％

畢業季到來，高市勞工局23日舉辦徵才活動，吸引青年學子找頭路。（柯宗緯翻攝）

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畢業季來臨，迎接社會新鮮人就業，高雄市勞工局訓練就業中心23日在龍華國中舉辦「青年愛工作，高雄向前衝」徵才活動，邀集餐飲服務、電子資訊科技共32家廠商，提供逾700個職缺，吸引總投遞履歷785人次，初步媒合435人次，初步媒合率55％。

勞工局訓就中心表示，經統計，台灣恩智浦半導體公司招募作業員及品檢員，最受求職民眾青睞，而遠傳電信及富利餐飲（肯德基、必勝客）也吸引眾多年輕朋友面試。因應暑假來臨，現場還規畫「暑期工讀及部分工時專區」，「餃子的王將、義大遊樂世界、義大世界購物廣場、高雄空廚、台灣中油」等廠商，共釋出235個工讀職缺。

為讓年輕朋友更了解各項政府就業服務資源，現場特別設置「青年服務站」，透過互動遊戲了解更多就業訊息，或到「生涯牌卡諮詢區」進一步了解自身職涯方向。另「自助式儀容整理區」，邀請美髮師為求職者吹整造型，為民眾打造必勝「型」頭，為面試加分。

訓就中心預告，近日還有2場徵才共400多個工作機會。6月27日下午2時，在三民區鼎力等7里聯合活動中心，「太子保全、芮可企管顧問、三商家購」等7家廠商聯合招募77人。

6月29日上午9時在林園區幸福公園展覽館，「龍畿企業、昇緯工程、國巨、漢程汽車客運、全家便利商店、旭宏科技」等25家廠商聯合開出400個職缺，平均薪資達30K，歡迎求職朋友把握機會。

(中時 )

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