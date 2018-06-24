暖男救援受傷黑狗 100cc麻醉針誤插屁股秒昏睡

2018年06月24日 11:52 中時電子報 呂承哲

高男誤將麻醉針灌入屁股，不久倒地昏迷。(圖/翻攝臉書)

台北一名高姓男子經常關懷流浪動物，日前得知內湖麗山高中附近有2隻1黑1白的流浪狗受傷，其中黑狗胸前還插著一根鐵管，他帶著麻醉吹箭前往救援，發現原本插在黑狗身上的鐵管消失，結果過程中不小心將舒泰100cc的麻醉針打入自己的屁股，因此陷入昏迷送醫急救。

高男誤將麻醉打入體內後，隨即陷入昏迷，經過治療，高男24日清晨醒來，並還原事情經過：「昨天已經準備好，麻醉針筒就放在我駕駛座上，結果狗沒出現，最後發現天已黑，且狗身上那根鐵管也不見，請通報人再觀察一下」，結果回到車上坐下來，麻醉針就插到他的屁股，趕緊跑到通報人店裡，沒多久就失去意識了。

高男表示，幸好通報人好心將他送醫救治，還特地陪他在醫院到半夜兩點多，並感謝所有關心的朋友。對此，網友留言表示「辛苦了…還好人平安無事，真的是嚇死人」、「嚇死人了，拜託不要把針筒放在坐位上」。高男也詢問「所以我昨天是瞬間倒下嗎？」，通報人則回應「5分鐘左右起作用，10分鐘內倒地再起不能」；還有專業網友提醒「一般人只要1.5cc誤入人體，幾分鐘不到就會不省人事，最少要8小時後才能甦醒，要完全恢復體力也要兩天的時間，人與狗狗的代謝速度差太多，因此使用執行者真的要小心謹慎」。

(中時電子報)