姚文智指投柯丁是同種選擇 丁守中反酸：頭腦不清楚

丁守中前往富民市場掃街。（楊佳穎攝）

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楊佳穎

2018選戰逼近，民進黨台北市長參選人姚文智23日搶先舉辦首場大型造勢晚會，並在會中火力全開，先批台北市長柯文哲「兩家一家親」論述令人失望，又指選擇國民黨市長參選人丁守中就是選擇九二共識，表面看來兩種選擇其實只有一種。丁守中24日受訪則反批，自己與柯文哲完全不一樣，「姚文智在這方面可能頭腦不太清楚」。

丁守中24日一早在國民黨台北市議員郭昭巖陪同下，前往萬華區富民市場掃街，一一與攤販、民眾握手搏感情。對於姚文智舉辦大型造勢晚會，他受訪表示，自己目前暫時沒有，可能到選舉最後才會有動員造勢晚會，現在都在跟議員、里長一起勤跑基層，「這種接觸的更是中間選民，爭取選票更有效」。

丁守中也說，如今民進黨中央執政掌握龐大資源，柯文哲則掌握市府資源，在拜訪里長時做出各種承諾，整個北市府就像他的競選總部；反觀國民黨現在在野，也沒有錢，就要用不同打法。

媒體追問，姚文智指丁、柯兩岸政策主張是同一種選擇，投柯文哲等於投丁守中？丁守中則強調，自己是扎實做事、柯文哲講空話，兩者完全不一樣，姚文智在這方面可能頭腦不太清楚。而在兩岸政策方面，丁守中主張兩岸和平穩定、發展經濟，姚文智跟民進黨則是兩岸衝突對抗、經濟蕭條。

另外，對於柯文哲23日宣布，已以太太陳佩琪名下的房子向銀行貸款2000萬元，做為今年選舉經費；丁守中也批評，柯文哲身為現任市長，掌握龐大資源，除了有研考會幫他做個人民調，也運用各種局處政見、政績行銷，把他個人置入，如今要去抵押房子，「太假了，低估台北市民的智慧」。

(中時 )

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