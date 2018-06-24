拔管再闢新戰場 台大校務會議代表改選後 9月恐重啟校長遴選

2018年06月24日 12:00 中時電子報 余弦妙

台大拒絕重啟校長遴選的立場恐生變。教育部之前兩度行文台大要求重啟校長遴選，但因台大校務會議決議堅持聘管，導致全案僵持至今。不具名的台大教授今天表示，台大校務會議代表8月將進行改選，目前挺管和反管派均已展開動員，一旦反管派取得人數優勢，最快9月召開的新一屆校務會議，不排除推翻原決議、重啟校長遴選。

台大校長遴選委員會於今年1月5日選出管中閔擔任校長後，教育部也針對獨董爭議、赴陸兼職等疑慮召開兩次跨部會小組會議，在4月27日正式駁回管中閔聘任案，並要求台大重啟校長遴選，對此台大也召開了兩次臨時校務會議上皆拒絕重啟遴選，並要求教育部速聘管中閔。

現在，台大堅持不重啟遴選的立場恐生變，不具名教授指出，參與校務會議的代表們將要在8月重新選舉，會議代表席次約180席裡，學生代表席次18人，職員代表約9人，剩下的就是由11個學院的教授人數按比例分配席次，而占了大多席次的教授們，也變成了挺管派與反管派爭奪的目標，為的就是要搶下在校務會議中的主導權。

另外，教授也指出，以往台大在面臨校務會議代表選舉時，都是和平進行，並不會有爭奪席次的問題發生，現在卻為了挺管或反管而開始爭奪，顯示出此事已造成台大內部分裂，情況相當嚴重。這次校務會議代表將在8月選出，最快9月進行新學年度第一次校務會議，台大是否翻盤重啟遴選就看這次校務會議代表選舉。

(中時電子報)