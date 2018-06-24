《翻爆旺美食》清涼消暑又開胃 全台超人氣涼麵報你知

2018年06月24日 11:58 中時電子報 綜合報導

◎過癮！羅東涼麵辣出好名聲

宜蘭縣羅東鎮的「羅東涼麵」，在地方上經營了近半世紀，標榜麵條含水量低、有嚼勁，最令人印象深刻的，就是店家特製的辣醬，可隨客人喜好選擇辣度，醬料與麵條拌勻後品嘗，加上令人回味的辣醬，常讓人吃後直呼過癮。

◎消暑！周家莊涼麵 涼爽在心頭

夏季來臨，不少民眾喜愛用涼麵當作主食，藉此填飽肚子間清涼消暑，位於新北市新莊區的周家莊涼麵除了招牌涼麵以外，還有泰式涼麵、雞絲涼麵可供顧客選擇，同時還能搭配味增湯一起享用，而以上餐點一律都是銅板價，讓民眾花小錢就能享受美食。

◎人氣夯！雙營涼麵 輕食好選擇

位於中壢區的雙營涼麵頗有名氣，有多家分店，創業店位於車流量非常大的中正路上，不論任何時間都可見到購買人潮，店家內用及外帶明顯分區，維持出餐的效率，各種口味的涼麵，是炎熱夏天中爽口又有飽足感的最佳選擇。

◎炎之味噌沾麵 獨特醬汁超完美

誰說拉麵館只能吃熱湯麵！麗寶Outlet Mall去年獨家引進「北海道拉麵館～四大天王拉麵」，其中炎神拉麵在今年盛夏推出涼爽的「炎之味噌沾麵」，由3種味噌等食材，經由1300度火焰，炙燒而成完美醬汁，一口麵沾著醬汁大口大口吃，日式涼麵更能滿足夏天饕客的味蕾。

◎百吃不厭！麻辣涼麵香麻不辣

嘉義市二ㄚ頭麻辣涼麵店是製作眷村川味涼麵的老字號店家，有扁麵、圓麵、綠豆涼粉3種麵條，麻醬、美乃滋加辣油，香麻不辣，加上黃瓜絲及豆芽菜，爽口不膩，口感層次豐富，再加點涼拌麻辣雞翅，是主顧客吃在心裡的華麗美味。

◎特別！優格尬麻醬 蹦出新滋味

簡潔白色裝潢、搭上木質紋路色牆，這裡可不是咖啡廳，而是涼麵店。時序入夏，大熱天中午令人食慾退散，位在高雄市政府四維行政中心附近的「良麵館」，採用開放式廚房，新鮮看得見，麵條堅持當天現做，獨家手作優格混搭麻醬迸出新滋味，涼麵本體份量大，CP值爆表，成為鄰近上班族用餐首選。

(中時電子報)