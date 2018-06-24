長照就業夯！中市核定僑泰高中國際人才專班

台中市府將補助僑泰高中開班費及設備費，參與計畫學生從高一起，每人每學期補助5000元獎助金。（台中市府提供）

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台中市府為充實長照能量，核定僑泰高中開設長照領域國際人才專班。（台中市府提供）

台中市府教育局24日表示，核定僑泰高中107學年度開設「長照領域國際人才專班」，將補助僑泰高中開班費及設備費，參與該案計畫學生從高一起，每人每學期補助5000元獎助金，撥入學校專戶管理；學生畢業當年度從事長照工作，達成就業事實1年以上或選擇赴日見習者，核實發給每人3萬元。

台中市政府教育局配合中央長照2.0政策，為縮短學用落差並強化長照服務員的進用訓練，核定僑泰高中107學年度開設「長照領域國際人才專班」，市府補助僑泰高中開班費及設備費，參與計畫學生可從高一開始，每人每學期補助5000元獎助金。

若獲得日文檢定N2級以上認證及長期照護員證照，且赴日研修者，還補助每人10萬元獎助學金，盼藉此人才培育提升老年社會福利品質。

教育局表示，市府多次召開長照服務相關會議，邀集老人照護相關科系學者、學校代表、優良長照業者及家長團體與會研商訂定「長照領域國際人才專班培育計畫」，國中階段以職業試探為主，高中階段則強調理論與實務並重，規劃高中一年級職場參訪體驗、二年級暑假基礎照護實習並完成照護服務員實務訓練時數、三年級下學期3至5月進行業界職場專業實習。

此外，大專階段並依學生意願，可於國內科大進修，或赴日本社會福祉專門學校研修、與當地產業合作，借鏡日本經驗。目前日本長照服務人力年齡，全國平均年齡約50歲、都會區域平均約35歲，照護服務員採分級制。

教育局將補助僑泰高中開班費及設備費，參與本案計畫學生從高一起，每人每學期補助5000元獎助金，撥入學校專戶管理；學生畢業當年度從事長照工作，達成就業事實1年以上或選擇赴日見習者，核實發給每人3萬元。

高中二年級暑假基礎照護實習，補助學生每月實作津貼最高6000元；高中三年級下學期3至5月進行業界職場專業實習，補助學生每月1萬元。

為深耕國際長照人才培育，學生於畢業後1年內同時取得日本語能力試驗(JLPT)N2級以上認證及長期照護員證照，且赴日研修者，補助每人10萬元獎助學金。

教育局表示，期待透過開設專班，帶動年輕人投入長照領域，並參考日本經驗，提升台中市老年社會福利品質，落實長照政策目標，讓長輩擁有優質銀髮生活。

(中時 )

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