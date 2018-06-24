世足花絮》VAR促成12碼世界盃？　至今14個超越上屆

俄羅斯世界盃首度加入VAR影像助理裁判，場上裁判透過VAR給出6次12碼罰球，本屆目前29場小組賽下來不論是VAR或主審直接判定，已經累積達14次12碼，超越上屆巴西世足賽。(路透資料照)

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中時電子報
／綜合報導

本屆俄羅斯世界盃小組賽賽程還沒踢完，已經出現14個12碼罰球，比上屆巴西世足賽還多，儼然成了「12碼世界盃」。

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2014年巴西世足賽裁判共給出13個12碼罰球，而本屆俄羅斯世足至今完成29場比賽，就已經出現14個12碼罰球，距離2002年日韓世界盃單屆18個12碼罰球最高紀錄只差4個；另外，本屆有6個12碼，是根據首次加入的「影像助理裁判」（Video Assistant Referee，簡稱VAR）小組協助之後確定給出的，目前14個12碼，有11個成功進球，澳洲隊長耶迪納克（Mile Jedinak）一人就包辦2球。

而本屆世足目前單日最多12碼罰球，出現在第三天賽程，一共有5個，僅次1998年6月24日單日6次紀錄，其中2次是透過VAR系統確定判決、執行12碼罰球。

VAR的適用時機有「與進球相關的犯規」、「12碼球吹判」、「直接紅牌」及「判罰對象錯誤」，一般來說，當場上主審無法定奪爭議判罰時，就會透過場外的VAR小組利用比賽畫面重播、分析，幫助裁判做出最終判決。

VAR不只能協助裁判做出決定、給出12碼罰球，也能取消12碼罰球，例如22日巴西、哥斯大黎加之役，巴西球星內馬（Neymar）成為世界盃使用VAR以來，第一個被裁判利用VAR檢視為「假摔」、取消12碼罰球的主角。

各隊對於採用VAR的反應有好有壞，巴西隊和英格蘭隊都認為VAR應該用在檢視罰球決定時，澳洲隊總教練范馬維克（Bert van Marwijk）則為了球隊首戰成為世足史上首個因VAR改判的苦主、最終輸給法國而忿忿不平，直言：「我只希望或許有一刻是有一個裁判非常誠實的。」

國際足總（FIFA）裁判長布薩卡（Massimo Busacca）在世足賽開踢前表示，VAR可能還無法完美地適合世界盃，不過目前FIFA官方還是覺得引進VAR是成功的，FIFA媒體關係部經理馬提說：「普遍來說，國際足總對於目前為止裁判表現水準，還有VAR系統的成功實施非常滿意，並且在足壇獲得接受及讚賞。」

(中時電子報)

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