丁守中：投丁兩岸和平穩定 選姚兩岸衝突對抗

2018年06月24日 12:09 中時電子報 綜合報導

民進黨台北市長參選人姚文智昨晚造勢晚會火力全開，不僅批評台北市長柯文哲「兩岸一家親」言論令人失望，更轟柯丁兩人的兩岸主張沒兩樣。國民黨市長參選人丁守中則說，自己和柯文哲完全不一樣，「姚文智在這方面頭腦不太清楚」。他也強調，自己主張兩岸和平穩定，交流交往、發展經濟，姚文智和民進黨卻是兩岸衝突對抗，所以選擇姚文智就是選擇兩岸對抗，經濟繼續蕭條。

另針對柯文哲宣布抵押房子貸款2千萬元打選戰，丁守中說，柯文哲太會「弄虛作假」，低估了台北市民的智慧。他質疑，柯文哲作為現任市長，不但掌握龐大資源、行政預算，甚至利用研考會幫他做個人民調，各局處還透過政績行銷，協助市長個人置入，所以說為籌經費要抵押房子完全是作假，「太假了」。

丁守中今天前往萬華區富民市場拜票，包括市議員郭昭巖、參選人林冠勳均陪同基層掃街，爭取民眾支持。丁守中也表示，自己扎實做事，柯文哲卻總是講空話，所以人格特質就不一樣。

至於是否規畫比照姚營舉辦大型造勢活動？丁守中說，民進黨執政掌握龐大資源，國民黨在野，沒有錢，暫時也沒有這樣的規劃，未來或許到了選舉最後關頭才會有動員造勢晚會，現在都是和里長、議員勤跑基層，也相信這樣子的接觸有利爭取中間選民，爭取選票更有效

丁守中也指出，柯文哲掌握市府資源，不僅拜訪里長有各種各樣承諾，還運用職權限制包括他在內的其他參選人參與某些活動，整個市府成了柯的競選總部，面對民進黨的中央執政優勢，與柯文哲的市府執政優勢，藍營一定要有不同打法。

(中時電子報)