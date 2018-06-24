復育大肚山 中市府設森林生態園區培育苗木

2018年06月24日 12:39 中時 盧金足

台中市調查「大肚山森林公園天然林復育暨休憩系統規畫」報告，將優先建立大肚山原始天然林樹種的棲地保存。（台中市府提供）

台中市政府推動8年百萬棵植樹計畫，展開調查「大肚山森林公園天然林復育暨休憩系統規畫」，發現42種樹木在大肚山森林中鮮少出現，須優先列為復育對象。

建設局長黃玉霖表示，市府詳細田野調查，畫定森林生態園區範圍作為天然林復育場所，配合周邊林木種類、成分及空地位置，選擇可行的樹林原生種類，規畫苗木種類融合種植，不僅維持生態保育，還地於林，更能淨化空氣。

目前大肚山天然林植被主要為相思樹林及大黍草生地，而相思樹原生於恆春半島，為早期居民生產炭薪的木柴，因此大量種植在大肚山上，並非大肚山原生天然林。

加上過去當地居民放牧，經常以燒山方式讓牧草生長以利飼養，導致大肚山原生種源缺乏、森林面積退縮；甚至外來植物陰香大舉入侵，侵占了原有香楠的生態棲位。

黃玉霖說，為復育大肚山天然林，市府調查「大肚山森林公園天然林復育暨休憩系統規畫」報告，發現大肚山潛在天然林有7個植群型、69種樹木；其中，19種樹木無需復育可自然生長、42種為大肚山森林中鮮少出現。

考量要以自然演替方式回復天然林困難，市府經過縝密文獻蒐集及田野調查，優先以森林生態園區作為復育場所，配合八年100萬植樹計畫進行苗木培育。

黃玉霖強調，針對周邊林木種類、成分及空地位置，選擇可行的樹林原生種類，融合種植可行苗木種類，建立未來大肚山原始天然林樹種的棲地保存。

建設局在大肚山的天然林復育計畫，將以20至30個點畫定一個實驗區，因應大肚山地理位置因地表水滲透於地底，水位較低，容易缺水、澆灌不易，先將找出節水及開發水源為計畫重點，預期以5年時間復育這座台中難得的天然林棲地。

(中時 )