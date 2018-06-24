美國國防部授予洛馬合約 巴林首批F-16V新造機即將投產

巴林皇家空軍的F-16戰機參與由沙烏地阿拉伯領導的阿拉伯聯軍。（圖/巴林國防軍 107年6月8日）

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中時電子報

美國國防部22日發布訊息，授予洛克希德馬丁集團位於德州沃斯堡的洛馬航空（Lockheed Martin Aeronautics Co.）及南卡羅萊納州格林維爾的洛馬一份金額$1,124,545,002美元（約新臺幣340億）的總價加激勵合約（fixed-price-incentive-firm contract）以生產巴林皇家空軍(RBAF)採購16架的F-16V第70批次(Block 70)毒蛇式戰機，這是首批全新生產的F-16V。

據Alert 5網站指出，這批飛機將在南卡羅萊納州格林維爾廠新設立的生產線製造。

總價加激勵合約（fixed-price-incentive-firm contract）意指，若承包廠商達到雙方所擬訂的目標績效，可獲得額外的財務獎勵。而雙方也設定了價格上限，包商必須自行承擔超過預算上限的所有成本，以防止合約總價無限上綱。

本案預計於2023年9月30日完成。為對巴林王國的100%海外軍售(FMS)案。此合約源於單一來源採購（sole-source acquisition）。FMS資金為551,027,050美元（約166.9億新臺幣）。由俄亥俄州萊特-派特森空軍基地（Wright-Patterson Air Force Base）的美國空軍壽期管理中心（Air Force Life Cycle Management Center）簽訂額約。

據《青年日報》先前報導，巴林皇家空軍除了採購16架F-16V Block 70 戰機之外，原有的20架F-16C/D「戰隼式」戰機也將一併提升至V型標準。

文章來源：Contracts for June 22, 2018

文章來源：Lockheed Martin given contract to produce 16 F-16Vs for Bahrain

據維基百科資訊，巴林原有18架F-16C及4架F-16D，服役至今損失2架C型機，第一架是2003年在機動時因飛官空間迷向失事。第二架是在2015年支援葉門內戰時因技術因素墜毀，飛行員生還。

(中時電子報)

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