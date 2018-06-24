陳奕迅三度封歌王 曝老婆最在意這點

2018年06月24日 12:51 中時 蔡琛儀

陳奕迅三度封歌王。(蘇蔓攝)

陳奕迅與專輯製作人Jerald Chan。(蘇蔓攝)

陳奕迅23日三度勇奪金曲歌王，與殷正洋打平紀錄，還摘下年度專輯獎，老婆徐濠縈和女兒陳康堤在家看電視替他聲援，徐濠縈還甜蜜喊話：「你從來沒讓我們失望。」他在慶功宴上受訪表示，說看到徐佳瑩和男友比爾賈熱情擁吻，覺得兩人很甜蜜也很酷，但老婆應該比較關注他的顎骨線條是否很明顯，表示現在受老婆影響，對身材已經不會自暴自棄。

陳奕迅說，由於過去膝蓋韌帶斷掉，因此不能從事跑步，必須先把肌肉練起來，他一個多月前開始上健身房，雖不是每天去，但也小有成果，腰圍掉了一寸，但身材是其次，他透露某天白天上了健身房，晚上想去找朋友打牌，老婆知道他白天有去運動後，爽快答應，他笑說平常如果想去打牌，老婆都會說：「又要去啊！」因此健身反而成為他向老婆討福利的絕招，也讓夫妻倆感情幸福美滿。

話鋒一轉，他突然提到蕭敬騰(老蕭)，好奇問：「他是不是很有錢啊！」表示看過之前他為宣傳擔任金曲主持人時的影片，覺得老蕭家很漂亮，也相當佩服他願意向外界公開私人住宅，他聽聞老蕭家約價值一億元(約港幣3000萬元)直呼不可思議，還被拱也來台灣置產。

他日前到俄羅斯看世足賽，不過意外爆出他被觀眾挑釁，怒向對方比中指的事件，對此他則表示，自己也有不對的地方，「不該那麼衝動，應該想清楚，是在公眾場合，不該發脾氣或什麼的，做那麼多年(公眾人物)，應該懂這道理。」但也說是對方先朝他比中指，還擺出挑釁表情，讓他一時氣不過，「我下次會聰明一點，拿手機拍，大家就會知道我面對的是什麼。」

(中時 )