甲狀腺癌患者福音！雙和醫院啟用放射碘治療隔離病房

2018年06月24日 12:47 中時 葉書宏

雙和醫院啟用「放射線藥物治療病房」。（葉書宏翻攝）

治療甲狀腺癌不必再擔心需要待床等候了！雙和醫院啟用「放射線藥物治療病房」，由台北醫學大學李飛鵬副校長、台北癌症中心彭汪嘉康院士、雙和醫院吳麥斯院長等人親臨現場共同揭牌。吳麥斯院長指出，新北市104年的統計數字指出，甲狀腺癌就有約700位新診斷的病例，因為大台北地區的輻射隔離病房仍為不足，平均得待床1-2個月以上，雙和醫院成立的「放射線藥物治療病房」，提供更完整的醫護照護，未來有需要使用同位素治療的患者，皆可使用此設施，不用再苦等病房，為新北居民提供更優質的醫療服務。

依據衛生福利部國民健康署104年癌症統計資料顯示，甲狀腺癌已位居十大癌症之一，女性發生人數約為男性的3倍，又以20-40歲女性為多數。雙和醫院新陳代謝科謝安慈主任表示，甲狀腺癌成因不明，推測最大風險因子為輻射暴露。謝安慈主任強調，由於現在環境、空汙、水源等汙染源嚴重，也都有可能增加罹癌的風險。

雙和醫院一般外科陳信安主任說，甲狀腺癌之細胞型態主要為乳突型及濾泡型癌，甲狀腺癌的主要治療方法為外科手術切除，若為中、高風險群病患，如有侵犯甲狀腺周圍組織、淋巴結轉移或遠端轉移等症狀，則須考慮放射性碘治療，服用放射性碘後，能有效破壞殘留的癌細胞組織。

由於病人服用高劑量的放射碘後，身體會產生輻射，為避免影響他人，法令規定接受超過30毫居禮以上的高劑量原子碘治療病患，必須入住「放射線藥物治療病房」，直到身體的輻射量低於輻防委員會所規定的安全劑量始能離院。雙和醫院核子醫學科楊哲銘主任強調，現在院內新設輻射隔離病房可隔離治療最高劑量為300mCi（300毫居禮），也接受其他醫院轉診有需要的病人前來治療。

針對分化型甲狀腺癌（DTC）的放射碘治療指標，耳鼻喉科陳美茜醫師表示，依據美國甲狀腺協會(ATA)在2015年發表最新治療指南，甲狀腺腫瘤在手術治療後，依低、中、高度復發風險群指標來評估碘-131治療的必要性和劑量風險，高度風險若出現腦腫瘤顯著侵犯到甲狀腺外、不完全切除腫瘤及轉移至淋巴結並大於3公分的腫瘤症狀，即需要進行放射碘的治療。楊哲銘主任說，9成的甲狀腺癌為分化良好的甲狀腺乳突癌或濾泡細胞癌，手術摘除病灶後，再針對有癌細胞殘餘或轉移之虞的患者，給予碘-131的治療及追蹤，平均5年存活率可達98%。

雙和醫院放射線藥物治療病房為全方位跨科部之臨床服務，結合核子醫學科、一般外科、新陳代謝科、耳鼻喉科、放射腫瘤科、血液腫瘤科並配合營養師、社工師等優秀團隊，病房內有專屬的放射性廢液處理槽、絞碎式馬桶、智慧雲端功能的視訊通訊電話，方便病人與醫護人員溝通、輻射劑量增減器，測試病患出院時身上所存有的放射性劑量、鉛推車運載病患放射性藥物及裝載處理病患之垃圾廢棄物與廚餘，並有生活用品兼顧舒適與安全防護的治療環境，提供最完善的照護。

(中時 )