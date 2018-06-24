第三屆天府論壇登場 周志懷：不能排除2020至2024年兩岸有攤牌的可能

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第三屆兩岸關係天府論壇23日在四川省都江堰市舉行，港媒報導稱，全國台灣研究會常務理事周志懷認為，台海形勢面臨的主要風險是2020年民進黨能不能獲得連任，若屆時台獨出現「最後的瘋狂」，大陸的「六個任何」也絕不是擺設，因此不能排除2020年到2024年兩岸有攤牌的可能。2020年的大選將成為台海形勢的分水嶺；廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅則表示，和平發展並不必然會和平統一，和平發展邁向和平統一，需要雙方都有共同的意願與相向而行的行動，需要建構國家認同。

香港中評社24日報導指出，以「新時代兩岸關係走勢與展望」為主題的第3屆兩岸關係天府論壇23日上午在四川省都江堰市召開，海協會副會長孫亞夫、全國台灣研究會常務理事周志懷等60多名兩岸關係專家學者參加論壇。

周志懷認為，台海形勢面臨的主要風險是2020年民進黨能不能獲得連任，如果蔡英文連任，「台獨」分子會不會出現最後的瘋狂，兩岸關係會不會面臨攤牌？大陸對此必須要未雨綢繆。

周志懷強調，如果民進黨繼續執政，兩岸持續對抗的強度會持續增加。如果民進黨能在2020獲勝，這是民進黨踐行「台獨」最後的機遇，但是大陸的「六個任何」也絕對不是擺設，因此不能排除2020年到2024年兩岸有攤牌的可能。2020年的大選會成為台海形勢的分水嶺。

孫亞夫指出，美國對中國大陸愈益發展壯大不能接受並感到焦慮，已將中國視為美國「最主要的戰略競爭對手」，從各個方面包括利用台灣問題加大對大陸進行遏制的力度，嚴重威脅台海形勢和平穩定。態勢將持續一段時間，雙方較量也將持續下去。

廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅則表示，和平發展並不必然會和平統一，和平發展既可能和平統一也可能和平分裂，端看如何和平發展；和平發展邁向和平統一，需要雙方都有共同的意願與相向而行的行動，需要建構國家認同。

(中時 )

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