閻學通：台灣分離主義將是未來中美關係最大的危機

2018年06月24日 16:06 中時 楊家鑫

針對當前世界局勢發展與大陸如何面對崛起的風險挑戰，北京清華大學國際關係研究院院長閻學通接受大陸參考消息專訪時指出，從國際關係角度講，近兩年內，中國大陸面臨的較大問題，將是如何應對美國總統川普的不確定性。中期5年內，台灣分離主義會進一步發展，引發中美全面對抗的危險需要防範。長期10年，最大的外部風險，可能是台灣分離主義問題。這需要建立一個有效的管控機制才能防範。

大陸知名國關學者、北京清華大學國際關係研究院院長閻學通日前接受大陸官媒新華社主管的參考消息專訪指出，現在的國際格局正從美國一超獨大的一極格局向中美兩超的兩極格局轉變，即兩極化，但目前國際體系的性質仍是二戰後的霸權體系，尚無發生質變的跡象。

閻學通表示，新的世界秩序重構需要一段時間，權力再分配的過程是權力分散和勢力重組的過程，因此混亂和無序應為常態。大國不願承擔維護秩序和全球治理的代價，全球治理和地區合作將停滯不前，區域化則有倒退的可能，包括歐盟。世界很可能處於無全球領導者的狀態。

閻學通指出，冷戰後，美國成為世界絕對主導力量，其目前的主導地位遠不如上世紀90年代。他在2013年預測兩極化將在2023年完成。如今可以更有把握地預測，多極化不可能了，兩極格局在5年內定型是非常可能的。

至於中國大陸崛起將面對的挑戰，閻學通表示，從國際關係角度講，近兩年內，大陸面臨的較大問題將是如何應對川普的不確定性。由於他基本是一人決策，政策連續性很差，不可預測性很強，因此需要防止雙邊衝突擴散到意識形態領域。冷戰是以意識形態之爭為核心的，防止意識形態之爭才能防止冷戰。

他強調，中期五年內，台灣分離主義會進一步發展，引發中美全面對抗的危險需要防範。長期十年，最大的外部風險，可能是台灣分離主義問題。這需要建立一個有效的管控機制才能防範。

(中時 )