革實院院長林火旺：如果要扯侯友宜家人 那陳其邁爸爸呢？

友善列印
中時

國民黨革命實踐研究院建研青年領袖營今天舉行第六期課程頒發結業證書典禮，革命實踐研究院院長林火旺受訪時談到新北市選情，他認為民進黨近期對國民黨新北市長參選人侯友宜的抹黑對選情影響不大，因為侯友宜形象正派，要抹黑不容易。他也說自己曾經跟蘇貞昌打過選戰，「蘇貞昌沒那麼強啦！」

前監察院長王建煊代表新黨於2001年挑戰蘇貞昌參選臺北縣長時，林火旺曾經擔任王建煊的競選總幹事，林火旺爆料，雖然當時王建煊選輸了，但也只輸了5萬票，這件事讓蘇貞昌氣得要死，把幕僚給罵一頓，蘇貞昌其實沒那麼強。

對於綠營最近主攻侯友宜文大宿舍爭議，林火旺認為對選情影響不大，他覺得臺灣人民是善良的，只要形象正派就不容易抹黑，侯友宜過去被大家當作英雄，比如侯過去跟陳進興談判解救南非武官等事蹟，這是侯長期給人的形象，且侯一直腳踏實地工作，就他所了解，侯友宜在新北市府工作也很賣力，真的算滿正派的人，要抹黑不容易，因為他真的做了很多事。

林火旺指出，民進黨在新北市局勢比較差，沒有別的方式可以攻擊，只好把多年前的事跟侯友宜的家人給扯進來，如果要扯家人，那陳其邁的爸爸呢？且侯太太是投資，是租給文大，如果有違法，那應該也是文大的問題，就建議侯最好趕快解約。

林火旺認為這是很普通的事情，這東西就是家人投資理財，要扯這個，民進黨很多人也是一樣，如果有不法，臺北市為什麼這麼多年沒處理？老百姓也知道，民進黨打這個到底要得到什麼，但他也建議侯友宜應該召開記者會一次講清楚。

(中時 )

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