建築大師隈研吾為台中花博打造茶花積木館

2018年06月24日 13:13 中時 盧金足

台中花博邀國際建築大師隈研吾打造積木館，呈現綠空間與千種茶花之美。（示意圖／台中市府提供）

2018台中世界花博盛會，11月即將登場，各場館不只爭奇鬥艷，也是國際大師創意的競技舞台。響應提供展場的台開公司，請出2020東京奧運主場館建築師隈研吾，設計以1450個木材製成的三角積木，堆疊搭建成茶花館，讓遊客認識獨樹一格的茶花，依花期展示1554種茶花品種，設計QR code供參觀者掃描認識茶花相關知識，體驗欣賞茶花之美。

台中市長林佳龍表示，市府要把台中花博變成台灣的國家隊，廣邀台中在地企業打造企業館，並在農試所及農業改良場協助下，邀請各地最優秀設計團隊、藝術家參與，將最好的人才與技術聚集在台中花博。

台中市政府邀請台開公司在花博后里森林園區打造積木概念館，更由2020東京奧運主場館建築師隈研吾設計，以天然木頭材料、運用1450個三角積木堆疊搭建，建置兼具環保及舒適的空間。

並結合茶花打造具特色的藝術裝置，場內亦展示1554種茶花品種，每月也將依不同花期更換花藝布展。

經濟發展局表示，積木概念館以積木形式展現「童趣」、木構造展現「綠生活」作為兩大展覽核心精神，運用三角積木作為建築結構與造型，打破直角與水平角度的建築形式，為空間增添趣味，運用綠能科技與創新設計結合茶花，重新鏈結自然與生活，實踐環境與建築永續的理念。

在積木概念館外廣場，遊客還可利用三角型積木單元組合創作出屬於個人獨一無二的空間；館內將展示茶花，涵跨六大品系紅山茶、雲南茶、茶梅、威斯茶、山茶雜交種、原生種茶花等，結合純粹木構建築、傢俱與器具，凸顯茶花的豐富姿態與花色之美。

市府盼透過積木概念館，使國際知名建築大師作品於台中花博呈現，讓花博不只是花卉展覽，更是各地優秀藝術家、建築師、設計師展現創意的作品展示平台。

2018台中世界花博包括后里馬場及森林園區、外埔、豐原葫蘆墩公園三大展區，從各層面落實「花現GNP─Green綠色生產、Nature自然生態、People人文生活」的三生精神，重新定義有溫度的GNP，展期從2018年11月3日至2019年4月24日。

(中時 )