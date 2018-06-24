桃花斷光！老闆惹人厭 川普員工約會狂碰壁

川普與他的行政助理威斯特爾豪特。(圖/instagram@madwestt)

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中時電子報

美國共和黨總統川普政府的僱員近來抱怨約會不順利，原因是在全美最民主黨的城市之一華盛頓特區，大家都討厭他們。

任職於白宮原本是個夢幻工作，然而川普在任上，包括移民、墮胎、同性戀、槍枝等政策引發各種爭議，雖然川普仍堅持己見強力實行，但卻苦了他的員工，因為老闆和其政策和這座城市觀點太不一樣，成為了他們約會處處碰壁的原因。

據《politico》報導，川普政府的員工和前員工近來抱怨在華盛頓約會不是很順利，尤其是使用線上的約會網站或軟體，很多對象拒絕的原因，只是簡單的因為上網搜尋到他們的職業，或是得知他們投給了川普。

一名31歲的女性川普政府員工表示，原本和線上約會對象有很好的對話，但當對方問我「妳沒投給川普對吧？」，而且自己回答「當然，我投給了川普」以後，對方突然改用全部都用強調語氣的大寫問她，「妳怎麼可以這麼種族歧視、有偏見呢？」，「難道妳要剝奪妳自己可以決定生育與否的權利嗎？」。

近來她的遇到的網路約會對象，也因為川普引發廣大爭議的「零容忍」移民政策質問她，「妳有將小孩和他們的母親拆散，然後把他們送到墨西哥嗎？」

甚至還有一個線上約會對上直接飆髒話罵她，說「剛剛上網google妳，發現妳是川普政府的代言人，去妳的（Go f--- yourself）」。

對此不少年輕的川普員工乾脆轉向也是川普政府中的人約會，像是原本川普大廈最美迎賓員，後來成為川普行政助理的威斯特爾豪特（Madeleine Westerhout），如今的男友施拉姆（Ben Schramm）就任職於五角大廈。

Happy Birthday, my love!!! ❤️🎊🎁🎉🎈 @schrammin

Madeleine Westerhout（@madwestt）分享的貼文 於 張貼

川普顧問康威（Kellyanne Conway）24歲的表妹，也就是任職於白宮新聞助理的科雅（Giovanna Coia）的男友，也就是副總統彭斯的姪子約翰（John Pence），他也是川普競選委員會的副執行主任。

不過無論如何，川普政府的員工表示，為白宮工作仍代表著權力和管道，他們仍有保留一些吸引力。一名川普的員工就稱：「無論如何，當你是住在華盛頓而且是當權者體系的一部分，白宮提供給你或是你有一些需求時，還是有一些好處的」。

(中時電子報)

文章來源：Young Trumpies Hit D.C. … And D.C. hits them right back.

文章來源：Young Trump staffers are complaining they can't date in DC because everyone hates them

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