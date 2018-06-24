陳菊批白色力量 林濁水籲勿與柯P畫上等號

民進黨提名台北市長參選人姚文智（前右）23日晚間舉辦首場造勢晚會「首都大步走 國家向前行」，總統府秘書長陳菊（前左）擔綱壓軸演說嘉賓，並現場給予姚文智一個暖心擁抱，為他加油。(中央社)

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藍綠版圖下滑，白色力量崛起，總統府秘書長陳菊昨天表示「白色力量越來越讓人民失望」，民進黨大老林濁水今天呼籲民進黨和陳菊，不要將白色力量和柯文哲間畫等號，「對民進黨比較有利」。

多家民調結果都顯示，台灣民眾厭惡藍綠惡鬥，不僅國民黨支持度低迷，民進黨支持度也急速下滑，反倒是「無色覺醒」後，讓屬於中間選民的白色力量崛起，也成為支持台北市長柯文哲連任的主要勢力。

陳菊昨晚參加民進黨台北市長參選人姚文智在民進黨中央黨部前舉行大型造勢晚會，在演說中表示，4年前，民進黨在台北市與白色力量合作，打倒了國民黨，但她質疑「白色力量帶給台北市民是什麼？中間的力量真的有帶領台北市更團結和諧、大步向前嗎？」

她說，「白色力量越來越讓人民失望！」並以自己為例，強調姚文智的參選，就像她自己12年前剛回到高雄選舉一樣，不被各界看好，但在當選後，卻徹底改變了高雄。

對於陳菊的說法，林濁水今天在臉書中建議陳菊，「不必在白色力量和柯文哲間畫等號，對民進黨比較有利」。

他說，陳菊說4年前民進黨支持白色力量打倒國民黨。但現在白色力量「愈來愈讓人民失望。」其實4年前是民進黨和白色力量一齊支持柯文哲而不是民進黨支持白色力量，2016年則是白色力量和柯文哲一齊支持民進黨。

林濁水表示，現在民進黨已經選擇和柯文哲對立了，如果把白色力量全部一併推到自已的對立面，全推到柯文哲那邊，「恐怕很不明智」。

此外，對於北農總經理吳音寧不出席姚文智晚會，姚說「吳音寧不是誤入叢林的小白兔；又說不邀吳出席，是為了保護她」。林濁水也認為姚文智是「失言了」，「如果不是小白兔為什麼要保護？」

他也建議綠營，回到吳音寧一貫立場「不屑捲入政治活動」恐怕比較好。林濁水表示，其實回歸藍綠對決，稀釋白色，「不是對丁對姚都是既定最高戰略？」

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