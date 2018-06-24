林園漁會、美濃農會理事長 力挺陳其邁

陳其邁傾聽之旅分別至林園與美濃。（陳其邁辦公室提供）

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陳其邁傾聽之旅分別至林園與美濃。（陳其邁辦公室提供）

民進黨高雄市長參選人立委陳其邁23日走訪林園、美濃進行「智慧城市好生活」傾聽之旅，獲得林園漁會、美濃農會理事長力挺，直呼「陳其邁是我們農漁民最好的朋友」。

林園區漁會理事長蘇欽浚出席活動致詞時。特別感謝陳其邁爭取漁民受損補償金、解決漁民困難，感受到他對漁民的照顧。

陳其邁則表示，林園中芸漁港的發展，將以地方創生模式，結合地方特色及人文風情，發展出最適合的創生產業，讓漁民的生活更好。

身為醫師的陳其邁還說，林園的石化產業鏈完整，對台灣及高雄有很大貢獻，未來會將林園石化產業加速轉型，發展循環經濟、綠能產業，並進一步減少空汙，提升林園的生活品質，一定會更加照顧林園鄉親的健康，提高長照普及率。

美濃農會總幹事鍾清輝也表示，陳其邁長期以來關心美濃農作產銷，也解決農會的財務困難，與農民站在一起，是農民最好的朋友。

陳其邁則分享參訪歐洲經驗，荷蘭農業1年產值高達1千億歐元，等同台灣1年資通訊產業的產值。他強調「農民不能只靠天吃飯」，要讓高雄多元農產品行銷全世界，讓農產品價格提升，提升農民收入。現在加拿大買得到美濃水蓮、新加坡買得到高雄的木瓜。未來除了提升農業相關技術如冷鍊技術，並以大數據、物聯網掌握農產品價格和產量，更要力拼全球農產貿易，行銷到國際高端市場。

陳還說，在立院內政委員會，就要求客委會比照浪漫台三線的規格，編列「靚靚六堆」預算，讓中央的資源投入到美濃。未來將力推大旗美東九區觀光，提倡「瀰濃慢活」、推廣「育農創生」，並讓美濃成為客家文化重鎮。

(中時 )

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