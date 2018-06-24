栽贓文大學生說謊 黃智賢12字怒轟姚立明

2018年06月24日 14:07 中時電子報 謝雅柔

文化大學「大群館」學生宿舍案爭議延燒，有政論節目近日邀請擔任文大宿舍大群館館長的范姓女大生參加通告，卻因拍攝過程中的說詞，與製作單位和名嘴不同，被名嘴姚立明及主持人廖筱君等人質疑「故意說謊」，引發外界撻伐。對此，資深媒體人黃智賢說，面對文化學生的誠實，姚立明竟栽贓學生說謊，「如果這不叫做惡，什麼叫做惡?」

該名范姓女大學生日前表示，從未參與政治性活動，也並不了解政治輿論戰的複雜，因而從未意識到，竟會因單純的敘述大群館宿舍現況、個人住宿感想，反而讓自己成為討論焦點，甚至遭姚立明老師等來賓及主持人廖筱君小姐質疑公然說謊，標題更直言「大群館前館長昨上節目！姚立明打臉！她公然說謊」。「雖然被貼上如此幾近人格謀殺的屈辱標籤，但我們始終相信人心是良善的，也應純粹是無心的誤會」，文大學生強調，並不計畫提出告訴，只盼望姚老師與廖小姐等能說明清楚，並還給他們清白。

對此，黃智賢在臉書發文指出，她若是姚立明，就去對學生跪。黃說姚立明曾在文化當過副教授，面對文化學生的誠實，竟然栽贓學生說謊。「如果這不叫做惡，什麼叫做惡？也許姚立明心中，真的充滿了恨。」

黃智賢提及，2014年姚立明當柯文哲競選總幹事，柯文哲總部突發生老鼠尾事件，姚立明第一時間跳出來說被竊聽，大批人馬輪番上電視、受訪，訴說驚恐地被竊聽事件，事件當然被導引成連勝文監聽柯文哲。「最後司法證實了，從頭到尾，根本沒有竊聽這件事。老鼠尾是柯文哲總部親信，自己找的人給放的。」黃說柯文哲當選了，說謊的是誰呢？誰在乎？

黃智賢也舉姚立明當時說他只幫柯文哲打選戰，不當北市府的官，結果他太太入府當官以及姚立明2014年全力支持太陽花，說這叫做公民不服從，結果民進黨執政，任何人去抗議民進黨，都是不對，不可以的。「我們變成公民要服從」。黃智賢諷刺表示，文化學生VS姚立明，善與惡。多麼難堪的對比。

黃智賢臉書全文：

文大學生 VS 姚立明

什麼叫做善與惡的對比 ?

1

文化大學大群樓住宿生，上三立節目，誠實地說出住宿的真相。

不，沒有像綠色名嘴說的那樣。

因為不符合綠色節目的期待，竟在事後因為小小語病，被節目和姚立明痛斥說謊，全面羞辱人格。

但這位年輕的女學生，不但坦然不懼，事後還說，願意原諒姚立明。

我若是姚立明，就去對學生跪。

姚立明曾在文化當過副教授，面對文化學生的誠實，竟然栽贓學生說謊。

如果這不叫做惡，什麼叫做惡 ?

也許姚立明心中，真的充滿了恨。

姚立明為什麼會離開文化大學教職呢 ?

真相會不會很有趣 ?

2

2014年姚立明當柯文哲競選總幹事。

柯文哲總部突然發生老鼠尾事件。

姚立明第一時間跳出來說，被竊聽了。

柯陣營所有人上節目帶方向，說那個東西，叫做竊聽器。

大批人馬輪番上電視，受訪，訴說驚恐地被竊聽事件。

不管警方第一時間，早已澄清，那個東西，不是竊聽器。

事件當然被導引成連勝文監聽柯文哲。

當然，最後司法證實了，從頭到尾，根本沒有竊聽這件事。

老鼠尾是柯文哲總部親信，自己找的人給放的。

為什麼柯總部找的人要放那個東西?

沒有人知道。

也沒有人承認是自導自演。

但事實就是，就是自己人找的人自己放了那個東西。

柯文哲當選了。

說謊的，是誰呢？

誰在乎？

3

姚立明當時說他只幫柯文哲打選戰，不當北市府的官，以示他無所求。

好氣派。

結果他太太入了府當了官。

說謊的，是誰呢?

誰在乎？

4

姚立明2014年全力支持太陽花，胡扯說，這叫做公民不服從。

結果民進黨執政，任何人去抗議民進黨，都是不對，不可以的。

我們變成公民要服從。

說謊的，又是誰呢?

誰在乎？

權力已經到手了。

5

姚立明過去是新黨，代表新黨參選過。

之後變成小英基金會董事。

從統派，一會兒變成獨派。

會不會太滑稽了？

文化學生 VS 姚立明。

善與惡。

多麼難堪的對比。

(中時電子報)