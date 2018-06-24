女毒蟲遭警逮 竟咬出男友、友人躲屋內

2018年06月24日 14:25 中時 蔡依珍

朱男一度趁亂將兩支使用過的毒品注射針筒丟在地上，全被眼尖的員警發現。(蔡依珍翻攝)

彭男和簡姓女友雙雙因毒品案遭通緝，藏身在桃園大有一帶租屋，警方前往埋伏，苦守等到簡女外出上前逮捕，簡見自己落網，拱出男友和友人還在屋內，警方隨即逮到2男，還當場查獲一、二級毒品，順利將3人移送法辦。

39歲彭姓男子和35歲簡姓女友雙雙因毒品案被桃園地院發布通緝，2人在桃園區大有路某社區租屋躲藏，為規避警方查緝平日深居簡出。桃園警分局同安派出所員警接獲線報，23日在社區周邊埋守，晚間果真等到簡女獨自外出，立即上前攔查、依法逮捕。

簡女見無處可逃、乖乖配合，還供出男友和42歲朱姓友人還在家，等一下也要出門，員警持續在租屋處外等候，果真等到2男開門，上前盤檢，朱男一度趁亂將兩支使用過的毒品注射針筒丟在地上，但全被眼尖的員警發現喝止，朱還否認注射針筒是自己的，但全程被錄影下來，朱才坦承吸毒後還來不及丟掉針筒就被警察查獲了。

警方還在屋內抽屜查獲一級毒品海洛因3.14公克、二級毒品安非他命5.34公克，警詢後依毒品通緝罪嫌，將彭和簡一對毒鴛鴦解送桃園地方法院及桃園地檢署歸案，朱男則因觸犯毒品危害防制條例，移送桃檢偵辦。

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(中時 )