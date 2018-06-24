「新都里」將結束營業 網嘆：我的青春走入歷史

台北市日本懷石料理的創始店「新都里」在官網臉書上公告，因租約到期，將於7月1日起歇業。翻攝新都里官網臉書

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中時電子報

台北市日本懷石料理的創始店「新都里」近日在官網臉書上公告，因租約到期，將於7月1日起歇業，消息一出，立刻引起許多網友、粉絲說，「我的青春要走入歷史了、好不捨」、「好可惜～一個時代的經典！」「天啊！不會吧！真的要收攤了」。

新都里是台北市知名日式料理餐廳，經營已有近20年歷史，是懷石料理在台灣的啟蒙餐廳，被視為台北懷石料理的先驅者，每逢晚餐時間門庭若市，其今年更獲得《米其林餐盤》，評審還特別推薦的海膽晶凍、山藥千絲、雪泥蒸蟹等特色之作，並且給予「米其林餐盤」的正面肯定。《米其林餐盤》意指餐廳食材新鮮、細心準備，是美味佳餚。每人消費1000元至4000元不等。

新都里官方臉書昨公告，新都里瀧四店經營將近20年，顧及未來發展性與評估整體市場情勢變化，因原址租約到期，預計於2018年7月1日歇業。另外有購買貴賓禮券的顧客，可於6月30日前的營業時段，持禮券致店內用餐。無法使用完畢的禮券，將會協助所有退款事宜。

消息一出，網友紛留言表示，「天啊！不會吧！真的要收攤了」、「又要少了一家好餐廳」、「我的青春要走入歷史了、好不捨」、「好可惜～一個時代的經典！」「台北市日本懷石料理的創始店，從早期安和路上的七都里到現在的新都里（建國北路上），陪伴我及家人20幾年的時光。希望日後能夠再見到你們的復出，謝謝你們帶給我許多美好的回憶及優質的服務」。

據了解，最近已有老牌音樂餐廳Brown Sugar、馥臨港式火鍋、Trattoria di Primo復興店、詹記麻辣鍋等餐廳公布停業消息外，位於萬華經營50年的麗珠什錦麵日前也公布將於6月底停業之後，昨再傳出新都里也要停業，讓網友感嘆。

(中時電子報)

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