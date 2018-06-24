2018年06月24日 14:29 中時 陳淑娥

這香蕉真的夠份量，江啟臣直呼抱不動啦！（陳淑娥攝）

立委江啟臣協助農民劉照義採收5芎香蕉。（陳淑娥攝）

立委江啟臣現場吃香蕉，化身5芎蕉代言人。（陳淑娥攝）

豐原奇特5芎蕉義賣 所得全捐弱勢團體

台中豐原區豐田里農友劉照義所種植蕉樹日前結出5芎香蕉，令網友嘖嘖稱奇，直呼「破金氏世記錄！」劉照義24日在立委江啟臣的協助下進行採收，並將所得全部捐贈給弱勢團體，盼能拋轉引玉為社會注入一股暖流。

劉照義原本做生意，退休後和太太一起種植蔬果練身體，卻意外種出多芎香蕉，鄰居嘖嘖稱奇說從沒看過這麼多芎的蕉樹。在女兒發佈在「蔬果栽培交流網」臉書社團後，更有網友直呼「破金氏記錄級的香蕉」。後來在與家人討論後，希望能夠藉此做愛心，義賣這5芎香蕉幫助需要協助的人。

江啟臣表示，日前里長劉瑞銓將5芎香蕉照片傳給他時還不太相信，現場看真的蠻訝異的，化身蕉農的他笑稱第一次採香蕉就採到5芎的，下次若採1芎恐怕不過癮了！他鼓勵劉照義繼續努力，往6芎邁進，持續獻出愛心回饋鄉里。市議員張瀞分及陳本添也共襄盛舉協助採收香蕉。

在里長劉瑞銓的牽線之下，24日舉行5芎香蕉義賣活動，所募得款項分別捐贈給豐田社區發展協會、馬上關懷、社團法人南投縣智障者家長協會。劉瑞銓表示，豐田社區發展協會長期協助獨居老人供餐與弱勢家庭，經費都有賴地方仕紳有錢出錢，有力出力，非常感謝劉照義願意捐出這金氏記錄級的香蕉。

(中時 )