聲援李家同 龍應台：寡情刻薄的社會 是我們要的未來嗎？

2018年06月24日 14:28 中時電子報 簡怡欣

軍公教年金改革即將上路施行，日前清大榮譽教授李家同稱「退休金被減3、4成，頗有晚景淒涼的感覺」，引發外界關注爭論。對此，文化部前部長龍應台今（24）日表示，「叫囂式的一刀切平等，只是輕佻。」質疑踐踏努力的人，最後得到一個寡情刻薄的社會，那是我們想要的未來嗎？

她今在臉書指出，最新出版的聯合早報有篇盲友藝術家莊心珍專訪，文中提及「我很感恩台灣清華大學盲友會的有聲書，書多到幾輩子都聽不完。對於台灣人我必須豎起大拇指說：贊！很感謝五六千人的台灣義工朋友在讀書給我們聽。」最後一句還寫道，「更感谢李家同教授的創辦。」

龍應台表示，衡量一個社會的文明，要看一個社會對弱勢的照顧程度。她說，起初不知道盲友會的存在，更不知道是李家同創辦，查詢資料後得知，「清華大學盲友有聲書籍服務委員會」成立於民國79年，時任清華大學教務長李家同教授鑒於國內盲友的讀物貧乏、無法順利繼續升學以獲得更多的學識，於是便發起「唸書給盲友聽」的活動。

她發現，李與現任清華大學盲友會負責人唐傳義教授（兼清華大學計算機與通訊中心主任）歷經十多年的苦心經營。目前清大盲友會已完成12,317冊有聲書錄製、有聲母帶總卷數75,353卷；並有超過5,300位義工，服務超過2,600位有聲書讀者。

龍應台指出，雖然跟李家同不認識，但是單單以成立盲友會這一件事來看，他對台灣的貢獻就已經顯著；再者，莊心珍的感激溢於言表，告訴華文世界：台灣一直有人在默默紮根，厚植文明。

她感嘆，假如莊得知李家同最近被當成輕佻地譏諷嘲笑的對象，大概會覺得不可思議吧。龍應台認為，「薪資多少，要看曾經付出多少，有能力貢獻多少。叫囂式的一刀切平等，只是輕佻。踐踏努力的人，最後得到一個寡情刻薄的社會，那是我們想要的未來嗎？」期盼台灣真的可以多一點忠厚、感恩，少一點殺伐、輕佻。

(中時電子報)