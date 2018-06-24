軌道建設進度延宕 交通部：更審慎評估工期

2018年06月24日 14:30 中時 王思慧

根據立院預算中心調查發現，截至2016年，交通部推動的28項軌道交通工程建設，竟高達18項興建計畫遭修正或暫停，約64.29%工程延宕。交通部表示，大部分因用地取得困難、民眾抗爭、工程招標不順等諸多因素，建設計畫期程須展延及工程總經費須調整，將更加審慎考慮成本估算及工期。

交通部指出，辦理鐵路建設計畫或地方政府辦理各項捷運、輕軌建設計畫，部分原因是用地取得困難、民眾抗爭、工程招標不順、工程艱鉅、廠商履約爭議、廠商執行能力不足、路線調整、法令變更等諸多因素，使原核定建設計畫須辨理修正計畫。

針於交通部鐵道局及台鐵局辦理各項鐵路建設計畫，交通部表示，將督促該二局於計畫規劃審議階段時，應更加審慎考慮成本估算及工期，工程執行期間，也將嚴格管控工程進度及要求提升工程執行能量。

另外，對於地方政府所辦理各項捷運及輕軌建設計畫，由於計畫總經費龐大，且都是各地方政府努力爭取，所以交通部鐵道局在審議地方政府所提報的捷運或輕軌建設計畫時，將更嚴格審視地方政府所提報的工期與成本、專業能力與執行能量，使建設計畫能依期程完成。

鐵道局、台鐵局及地方政府正依行政院所核定各項修正計畫，積極趕工，目前各項計畫均已陸續趕上預定期程，希望工程如期如質早日完工。

至於各界所關切前瞻軌道計畫進度，交通部表示，第一期特別預算編列165.67億元，其中15項已核定計畫，都已依計畫期程趕辦工進，且已納入交通部重大工程督導會報嚴格管考；至於23項規劃中的計畫，已陸續完成規劃循序報核審議中，後續行政院核定後，將可辦理各項建設計畫或決策參考依據。

(中時 )