給自己一個輕鬆夜晚 侯友宜感受年輕人的音樂力量

侯友宜23日晚間漁人舞台前席地而坐，喝啤酒、吃烤肉，他笑著說：「今晚要跟年輕人聽音樂，不談政治」。（圖由侯友宜競選辦公室提供）

友善列印
中時
吳岳修

「夏日原創音樂季」23日晚間在淡水漁人舞台舉行，首場由知名獨立樂團「脫拉庫」與2016貢寮海祭海洋之星前「騷包樂團」主唱「恰吉」連袂演出，行程緊湊的新北市長參選人侯友宜，決定給自己一個輕鬆的夜晚，舞台前席地而坐，吃著剛烤好的山豬肉，再喝口冰涼啤酒，侯友宜這晚不再談選舉，要與年輕樂迷一同感受眼前原創音樂撼動的青春能量。

侯友宜23日傍晚抵達漁人舞，高人氣的他照例受到大批支持者包圍合照，但侯友宜說，「今晚是音樂與年輕人的夜晚，不談政治」，他與「脫拉庫」團員及與本名許巧宜的「恰吉」握手致意後，循著香味走到現烤山豬肉攤位前，幫老闆烤起山豬肉、叫賣，流露不做作的親民作風。

侯友宜說，「去年其實也有來漁人舞台，那時就覺得這個地方，拿杯啤酒在夕陽下吹著海風，欣賞著不同風格的原創音樂表演，讓人非常享受。所以今年漁人舞台音樂季開幕，就想再過來感受這氛圍。」

「讓年輕人唱出屬於這個時代的聲音」，侯友宜也說，「現在的年輕人跟他過去的時代已經不一樣，他要來這裡跟年輕人多接近，才能了解、感受年輕人的那股力量，才能與他們站在一起。」

侯也笑著說，「我過去都是聽一些蔡琴、張清芳、江蕙的老歌，像是《媽媽請你也保重》、《你著忍耐》這類台語老歌」，但他肯定現代年輕人對音樂的執著與創作，「年輕人喜歡歌曲創作，裡頭蘊含對工作、下一代的養育，至是個人情緒的抒發，透過音樂轉化成力量，讓大家站在一起，這就是一件很棒的事情。」

(中時 )

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