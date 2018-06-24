罕見「陸上行舟」 豪華郵輪10公里走8小時

郵輪走在馬路上相當吸睛。(翻攝畫面)

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郵輪走在馬路上相當吸睛。(翻攝畫面)
郵輪長度有86台尺。(翻攝畫面)
郵輪宛如陸上行舟。(翻攝畫面)

一艘香港籍豪華郵輪要進廠維修，運輸車載著大船從興達港出發，沿台1線道路運送前往湖內區一家遊艇工廠，為避免勾到馬路上的電線，台電出動維修人員將電線架高讓郵輪通行，沒想到卻引發民眾誤解，以為電線遭扯斷，警方趕緊出面澄清化解誤會，不過這罕見的「陸上行舟」壯觀場面已令居民嘖嘖稱奇。

警方指出，這艘香港豪華郵輪運輸、維修皆合法申請，船舶公司事先即向道路監理機關申請臨時路權，昨晚(23日)晚上11時許從興達港出發，沿途經茄萣區正大路、湖內區東方路、台1線，抵達目的地湖內一家船舶工廠維修。

郵輪放置運輸車上離地高度超過10多公尺，比馬路上的電線高出6、7公尺，為避免運輸途中電線被「勾勾纏」，台電派員隨行小心翼翼撐高電線，警方也派出大批交管人員，協助指揮交通讓郵輪通行，10公里路程竟花了8小時才到達，合計運輸人力和警力共出動107人，工程相當浩大。

由於這艘長度86台尺郵輪體積龐大，在路上相當吸睛吸引好奇民眾圍觀，但也有人看到這幅台電護送郵輪通行景象，誤以為電線遭扯斷，還拍照上傳臉書，一度引發熱議。警方表示，郵輪運輸過程合法、順利，今天上午7點已經運抵維修工廠，也沒有造成電力中斷，請民眾不要誤解。

(中時 )

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