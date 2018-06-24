2018年06月24日 15:03 中時 蔡依珍

桃熱氣球嘉年華助陣，4愛侶求婚成功。(市府提供)

桃熱氣球嘉年華助陣，4愛侶求婚成功。(市府提供)

桃熱氣球嘉年華助陣，4愛侶求婚成功。(市府提供)

2018桃園石門水庫熱氣球嘉年華23日正式登場。(市府提供)

2018桃園石門水庫熱氣球嘉年華23日正式登場。(市府提供)

2018桃園石門水庫熱氣球嘉年華23日正式登場。(市府提供)

2018桃園石門水庫熱氣球嘉年華23日正式登場，可愛又浪漫的愛心鳥造型球一亮相，吸引全場歡呼，有4對愛侶在氣球前求婚成功、互許終身，為活動增添甜蜜氛圍，今年還有超巨大的飛行船在空中飛翔，都讓民眾大飽眼福。

市長鄭文燦說，去年石門水庫熱氣球嘉年華以星際大戰為主題吸引星際迷湧入，今年邁入第三屆，增加從北苑飛行到南苑的飛行船航行秀，美國籍「愛心鳥」造型熱氣球，鋼鐵擂台等一系列活動，夜間更有熱氣球光雕噴火秀，可以充分展現石門水庫及大漢溪流域充滿魅力的一面。

配合今年度的愛心鳥造型球，特別推出「熱氣球求婚專案」，一開放就秒殺，最後有4組愛侶成功獲選，有國小同學重逢後決定攜手共度一生，有遠距離戀愛最後為愛奔走，有歐洲自助旅行認識決定回台互許終身，鄭文燦巧扮天神，帶著兩位可愛的邱比特為當日成功求婚的情侶們見證並獻上祝福。

晚間的熱氣球光雕晚會除了有愛心鳥造型球加入展演外，今年更邀請到知名DJ Pluto進行編曲，以電子音樂曲風為主題，量身打造適合熱氣球噴火節奏的樂曲，結合熱氣球噴火演出，更搭配上光雕雷射，串起電音派對與熱氣球火花之間的共鳴。

為打造石門水庫成為低碳又健康的運動休憩點，今年熱氣球嘉年華特別設置一座挑戰肌耐力的鋼鐵擂台，首日共有96名勇士參加鋼鐵擂台，共有50人順利闖關成功，將於下周7月1日閉幕式前統計最短時間者，頒發每人8千元的高額獎金，歡迎勇者們把握機會挑戰，平日也開放練習。詳情可上活動網站（http://www.balloon.tycg.gov.tw/）查詢。

(中時 )