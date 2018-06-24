艾莉西亞維坎德陪伊娃葛林安樂死...台北電影節端出議題之作

2018年06月24日 15:02 中時 潘鈺楨

《與爸爸的足球約定》。（北影提供）

《巴黎教會我的事》。（北影提供）

《起重機人生》。（北影提供）

《魔鬼探戈》。（北影提供）

《讓我沉入海底的抓狂小事》。（北影提供）

2018台北電影節共規劃了204部競賽和觀摩作品，探討當前熱議話題。《親愛的再見》處理近期引發台灣社會關注的「安樂死」，由伊娃葛林、夏綠蒂蘭普琳、艾莉西亞維坎德三位女星聯合演出，而《與爸爸的足球約定》則描繪出無法親臨賽場欣賞足球比賽的心情。延續自去年起對電影教育的關注而開闢了法國電影學校專題。台北電影節今年鎖定阿根廷的布宜諾斯艾利斯電影大學(Universidad del Cine)，嚴選了《大犯罪家》、《牠》、《生命中最抓狂的小事》等多位電影導演的初試啼聲之作，與觀眾一起爬梳未來電影大師的創作歷程，該副校長馬力歐桑托斯(Mario SANTOS)將來台與觀眾分享電影教育的點滴 。

《親愛的再見》(Euphoria)聚集伊娃葛林、夏綠蒂蘭普琳、艾莉西亞維坎德三大巨星，是2015以《丹麥女孩》奪下奧斯卡最佳女配角的艾莉西亞維坎德所成立的製片公司第一部作品。劇情探討近日引發社會熱議的安樂死，艾莉西亞維坎德飾演的藝術家伊涅絲，和伊娃葛林飾演的姊姊艾蜜莉重新聚首。個性迥異且疏離的姊姊帶她來到一個神秘奢華且遺世獨立的地方，原來這是個客製化安樂死的臨終度假村。艾蜜莉要伊涅絲陪她度過人生中最後六天。這段日子既是姊妹的破冰之旅，更是人對自己的和解。

如果無法親炙世界杯足球賽現場，由法國導演史蒂芬．德穆斯提耶《與爸爸的足球約定》(Bad Gones)為你道出心情，電影描述九歲的男孩盼望進場支持自己喜愛的足球隊，父親決定帶他前往里昂度過一場美好的足球夜晚。然而，昂貴的門票超出預期，無法進場的兒子顯得又失落又憤怒。父親又要如何遵守彼此約定，在人海中尋找兩張入場門票的一線希望。而同樣由史蒂芬．德穆斯提耶執導、入選柏林影展的《巴黎迷路的午後》(Cléo & Paul)，依然聚焦在孩童身上，一場捉迷藏，讓女孩可萊歐意外在公園迷路，雙胞胎手足保羅找不到她的蹤影，竟也逐漸與保母走散。導演以自己的子女作為主角，藉由孩子童真的視角，重新探索巴黎街頭的人情冷暖。

《巴黎教會我的事》(A Paris Education)是一則給電影、給巴黎的情書，故事描述男孩暫別女友來到巴黎，懷抱創作熱忱進入電影系。在這裡，同學間對電影的激辯、巴黎的女孩都讓他大開眼界。世面看得愈多，他對感情、對創作卻愈發迷惑。黑白攝影與巴哈樂曲賦予本片古典卻憂鬱的氛圍，片中關於電影的辯論，也表現出導演對古典法國電影的緬懷。《倒帶之旅》(Longing)則是一個關於遺憾的故事，男子亞列從舊情人那兒得知原來自己有一個未曾相識的兒子，但已在不久前逝世。他悵然若失地在兒子友人、戀人、師長追憶口吻中，追尋、拼貼他的人生，並且自問「我可以是怎樣的父親？」入選2016年坎城影展《兒子的完美告別》主角夏阿維夫，這次挑戰與「父後」全然不同的「子後」電影，細膩演技再次榮獲以色列金像獎影帝提名。

接續自去年起對電影教育的關注，台北電影節今年鎖定阿根廷的布宜諾斯艾利斯電影大學。該校是阿根廷首間電影學校，孕育了90年代後幾波阿根廷電影新浪潮要角。代表人物包括《大犯罪家》(The Clan)導演帕布洛查比羅(Pablo TRAPERO)、以《牠》(It)打破恐怖片票房紀錄的安迪馬希提(Andy MUSCHIETTI)，以及入圍奧斯卡最佳外語片的《生命中最抓狂的小事》(Wild Tales)導演達米安恩斯弗隆(Damián SZIFRÓN)均為校友。本次台北電影節選映了多位知名導演求學階段的作品，與近年新生的創作，包括3部長片、12部短片。更邀請該校副校長馬力歐桑托斯(Mario SANTOS)來台，在7月12日電影映後主講「拉丁美洲電影搖籃一布宜諾斯艾利斯電影大學講堂」。

導演帕布洛查比羅曾以《大犯罪家》拿下2016威尼斯影展最佳導演銀獅獎，但其1999年初試啼聲的長片作品《起重機人生》(Crane World)已具有大師潛力，劇情敘述昔日風騷的搖滾樂團貝斯手魯洛，轉瞬20年過去，他成為仰人鼻息的起重機操作員。面對中年失業的恐慌與人生的轉捩，他決定離開繁華大城，告別新女友以及兒子，前往遠方尋找出路。透過黑白攝影，精頭精準地捕捉拉丁美洲中年勞工各種力不從心的無奈，也讓導演獲頒鹿特丹影展金虎獎。而帕布洛．查比羅的學生時期短片《小店》，則以宛如英國社會寫實主義風格的鏡頭，凝視日常生活的平凡角落與趣味。

以《母侵》(Mama)與《牠》奠定其恐怖風格的導演安迪馬希提，學生時期短片《魔鬼探戈》(Fierrochifle)即成熟地展現恐懼事物帶來的心理驚悚。故事敘述頹廢探戈藝術家的衣櫃出現一名魔鬼使者，宣告好日子的合約已經到期，今晚就是他的最後一夜。不願受死的藝術家，在書中發現救命錦囊的殘頁。隨著收音機流洩樂音，也揭開消失的半頁所隱藏的秘密。電影藉由魔鬼現身，揭開追求虛榮的貪婪人性。

2014年以《生命中最抓狂的小事》入圍坎城影展主競賽與奧斯卡最佳外語片的導演達米安恩斯弗隆，驚人的第一部長片《讓我沉入海底的抓狂小事》(The Bottom of the Sea)便展現了日後招牌的黑色幽默，劇情描述建築系高材生托雷多，有一個完美女友；但一次臨時回家，卻發現女友就在家中偷情。缺乏安全感的他展開一場跟監行動，卻一路發生各種離奇衰事。導演挑戰懸疑驚悚題材，將荒謬調性與偵探元素融入情節中，描繪男人失控與懦弱的片刻。特別的是，《讓我沉入海底的抓狂小事》將以35釐米拷貝放映，機會難得，錯過就不再！

2018第20屆台北電影節即將在6月28日至7月14日，於台北市中山堂、新光影城、光點華山電影館盛大展開。套票與單場票持續在全台7-Eleven門市ibon機台熱賣中。

(中時 )