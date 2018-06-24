蔡英文南下視察稱蕉價已回穩 不希望再看到「假新聞」

日前蕉價崩盤，總統蔡英文23日到旗山視察香蕉產銷班，允諾政府將全力拓展外銷。(郭韋綺攝)

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中時電子報
總統蔡英文（右2）23日在民進黨籍高雄市長參選人陳其邁（左2）等人陪同下，到高雄美濃地區訪視野蓮產業，現場體驗如何洗水蓮，並開心高舉洗好的水蓮。(中央社)
總統蔡英文23日南下高雄訪視野蓮及香蕉產業，蔡總統致詞時表示，台灣農產很有潛力，盼中央與地方攜手提升農產保鮮、冷鏈運輸等技術，配合農產創意加工，讓台灣農產品走向國際市場。(中央社)

國內香蕉盛產導致價格崩盤，引發香蕉產銷失衡的問題，總統蔡英文23日視察香蕉產地旗山、美濃。蔡英文表示，香蕉的價格已經恢復了，不希望再看到很多的「假新聞」、不實的消息在流傳。農委會主委林聰賢陪同視察，蔡英文也說，農委會這時候最重要的任務就是「讓我們的農產品走出去」。

之前國內香蕉價格崩跌，出中南部產地收購價跌到每公斤5元，較差品種更是每公斤僅剩1元。行政院發言人徐國勇更火上加油表示，每公斤1元的香蕉是「格外中的格外」，根本就是要拿去餵豬，引發果農及民眾憤怒。

蔡英文昨在農委會主委林聰賢陪同下前往旗山了解蕉農心聲，試吃各種香蕉產品，一連吃了好幾口香蕉乖乖，稱讚十分好吃，還獲贈印著自己大頭像的特大包「小英乖乖」，讓她捧在手上笑開懷。蔡英文提到，自己家鄉在屏東，從小到大每天早上起來習慣吃一根香蕉，她的父親也是如此，直說自己是台灣香蕉忠實的支持者。

據《TVBS》報導，蔡英文說，香蕉的價格已經恢復了，不希望再看到很多的「假新聞」、不實的消息，老是這樣子在流傳。蔡英文也說，農委會這時候最重要的任務就是「讓我們的農產品走出去」。

(中時電子報)

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