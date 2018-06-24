豐原五日節大蒲仔競賽 34.91公斤奪冠

2018年06月24日 15:11 中時 陳淑娥

葫蘆墩五日節24日在豐原慈濟宮登場。（陳淑娥攝）

議員陳清龍拿起民眾祈福卡希望大家願望成真。（陳淑娥攝）

葫蘆墩五日節24日在豐原慈濟宮登場，邀請民眾解粽抖心結並向媽祖祈福保佑，其中大蒲仔競賽格外吸睛，由農民賴明本父子檔34.91公斤奪冠，足足比第2名多出近12公斤重，現場觀眾大開眼界爭相合影留念。

主辦單位台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長陳清龍議員表示，為發揚豐原在地文化，近幾年結合地方農業、節氣及宗教，邀請民眾元宵植葫－種下福氣，端午節時收成－共享福氣。

五日節活動最吸睛的大蒲仔秤重比賽，共有30多顆蒲仔排排站，由賴明本父子檔34.91公斤重奪下冠軍，得主賴佑家說，初期以過期牛奶施肥，一個月前開始將養分集中，只留一果，種出了巨大蒲仔；第2名為22.95公斤、第3名是21.73公斤，都超過1位幼兒的體重。

傳統端午的立蛋活動與沐蘭湯洗手浴首次在五日節登場，民眾寫完祈福卡以煮過的草藥水洗手擦身有驅蟲之效，而最快立蛋完成的前3名獲贈豐原區農會提供的神農蛋，現場還有香包DIY、造型汽球、免費蒲仔大麵及麻薏湯供享用。

陳清龍說，在慈濟宮舉辦栽種大蒲仔比賽，將這麼多人齊聚一起，一同解粽繩、解心結，並向媽祖祈求保佑平安，未來也會延續舉行。豐原區長唐益滄指出，2018世界花博將在豐原、后里、外埔登場，花博吉祥物虎爸也到場與民同樂，屆時歡迎市民一定要去參觀花博。

(中時 )