演繹人生治心病 彰醫心理師邱素鳳獲美心理劇導演證照

2018年06月24日 15:29 中時 謝瓊雲

美國心理劇考官來台祝賀，彰化醫院精神醫學部的心理劇輔療團隊與其合影留念。（謝瓊雲翻攝）

彰化醫院精神部十年來利用心理劇幫助精神病友自我覺察、治療自己，近兩年更積極走出院外至監獄、少輔院幫助毒癮人口，也開始嘗試用於過動兒、亞斯伯格症孩童的輔療。（資料照，謝瓊雲攝）

衛福部彰化醫院精神醫學部心理師及職能治療師，十年前開始每周帶領病友演出心理劇，讓病友透過戲劇宣洩情緒，學習同理心、提升覺察度，自我治療自己。團隊去年獲得SNQ國家品質標章的認證，並到院外進行心理劇輔導，今年接軌心理師邱素鳳更順利考取美國心理劇導演證照，成為全台灣醫療機構第一個擁有此證照的心理師。

邱素鳳表示，去年通過SNQ認證後走出醫院，團隊前進監獄、看守所、少輔院，輔導毒癮人口演出心理劇進行毒癮戒治、情緒治療，讓他們從心理劇中演出毒品的危害，揣摩親人、朋友痛心的心境，感受自己沈淪的過程。心理劇幫助毒品成癮者，不再只從自身角度，還能同理親友，以不同角度看待自身處境，也從中宣洩內心的不安及徬徨。

彰醫精神醫學部有75床日間病床、50床急性病床，是彰化縣最大的精神科醫療院所，除了藥物治療之外，也辦理各種復健團體及心理治療課程；心理劇療法由精神醫學部部長梁孫源及逢甲大學教授、台灣心理劇學會前理事長鄒繼礎督導，十年來已成為招牌特色。每周時間一到，病友們抱著期待進入韻律教室，藉由行動方法暖身後，爭取主角及演出的機會，由心理師及職能治療師從旁協助。

團隊認為彰化醫院的心理劇有必要進一步與國際接軌，於是由邱素鳳率先報考美國心理劇導演，6月初美國考官到台灣進行實務考照，她和嘉義大學教授施玉麗在中區考場順利通過測驗。

邱素鳳說，目前台灣已有37人取得此證照，有導演證後她將可再申請準訓練師證照，3年後再考心理劇訓練師，她非常認同心理劇的治療方法，盼台灣的心理劇發展能和國際同步，嘉惠更多的精神病患，進而擴及其他領域的輔導。

梁孫源指出，心理劇是一種團體治療，從暖身、演出、分享的過程，讓主角對自身所處的情境、社會脈絡及自己的角色、他人的內心世界有更多的察覺，在彰化醫院實施的成果非常好，幫助許多精神病友找回自我。

邱素鳳說，他們還利用心理劇支援衛生局治療社區民眾在生活、婚姻方面的困頓，幫助民眾跨過心理卡住的關卡；也用心理劇治療亞斯柏格症患者，讓患者願意從不同角度看事情，拓展視野。現在也開始運用在過動症小孩，改善情緒控管、注意力不足、人際關係等問題，家中若有學童是國小一至三年級過動症患者，家長都可主動向彰化醫院精神科洽詢、報名。

(中時 )