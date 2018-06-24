台大加護病房洗腎接錯管 確認是護理師出包

2018年06月24日 15:27 中時電子報 簡怡欣

台大醫院加護病房傳出洗腎管路接錯，院方發言人王亭貴今（24）日確認，是洗腎室護理師出錯，將本應接RO逆滲透水的孔洞，接到一般的自來水，誤將自來水輸入病患體內，計有6名患者受影響。他強調，目前院內洗腎機管線接頭已全面加裝防呆設計，以及加強團隊人員相關教育，整起事件後續將送懲戒委員會調查。

真要命！台大醫院加護病房上月發生洗腎管路接錯，共有6名重症患者受影響，事後部分患者出現發燒，其中1人則在數日後過世。據內部相關人員表示，接錯管線可能讓自來水內不純物質跑進洗腎患者體內，但影響有限，不見得會產生立即性的傷害，不過，接錯管線確實不應該發生，必須檢討。

對此，台大發言人王亭貴今日指出，雖然管線原本就有清楚標示，但是洗腎室護理師出包，把本應接RO逆滲透水的孔洞，不慎用到另一條未經處理的一般自來水管線。但對於其中1名病患事後死亡，他表示，由於加護病房多重症患者，有很多因素，還有待後續調查。

他表示，事發當日，醫護團隊立即針對事件6名患者進行血液細菌培養，監控後沒發現有異常。

王亭貴強調，院內洗腎機管線接頭已全面加裝防呆設計，以及加強團隊人員相關教育。

對於是否對出錯護理師懲處，他指出，案子將移送醫師懲戒委員會。

(中時電子報)