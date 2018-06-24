世足花絮》阿根廷又內訌！休息室驚傳球員互毆

34歲阿根廷後衛馬斯切拉諾驚爆跟22歲隊友帕文在休息室互毆。(美聯社)

友善列印
中時電子報

眼見最後1場遭遇奈及利亞的小組賽即將開踢，阿根廷的內訌情況卻日趨嚴重，24日再遭爆料，前役0比3敗給克羅埃西亞賽後，馬斯切拉諾、帕文兩名阿根廷球員在休息室內爆發嚴重口角，甚至大打出手，阿根廷到底怎麼了？

正當外界還在震撼，7名阿根廷球員放話本屆世足賽結束後就退出國家隊消息，1名叫做隆巴迪(Ricardo Caruso Lombardi)的阿根廷足球教練，卻在上節目時被工作人員偷拍大爆內幕，因為他聽說阿根廷球員在休息室內互毆。

隆巴迪在影片中表示，衝突起因是馬斯切拉諾在休息室內諷刺阿根廷門將卡巴耶洛太爛，帕文原本勸說馬斯切拉諾別那麼酸，馬斯切拉諾卻憤怒回嗆，「他X的你想怎樣，你這小兔崽子！」兩人隨即打成一團，最後才被隊友拉開。

由於隆巴迪在阿根廷擁有高知名度，加上是偷拍影像，頓時讓不少阿根廷球迷相信阿根廷國家隊又爆內訌，儘管馬斯切拉諾與帕文堅決否認爆料內容，甚至錄製兩人談笑風生影片闢謠，可是傷害早已造成，兩人怎麼澄清恐怕也沒用。

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如今阿根廷不僅面對7人不滿主帥桑保利調度，即將宣告退出國家隊，更爆發休息室互毆風波，這對面臨今年世足賽淘汰邊緣的阿根廷來說，無疑是在接連重創士氣，不禁擔心阿根廷27日凌晨2點碰上奈及利亞會踢成怎樣！

(中時電子報)

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