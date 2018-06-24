民進黨改選金門幹部 關心鄉親對中央疑慮

2018年06月24日 16:05 中時 李金生

陳滄江表示，他也認為中央政府應更重視金門的發展，不要為了選舉考量，而偏離黨的價值。（金門縣黨部提供）

民進黨金門縣黨部改選幹部，當然縣黨代表陳滄江參加投票。（金門縣黨部提供）

民進黨金門縣黨部主委吳增允（中）主持會議，期許新任幹部全力做好黨務工作。（金門縣黨部提供）

民進黨金門縣黨部今（24）日召開第10屆縣黨代表會議，並改選執行委員、評議委員，由許建全當選連任評議委員召集人。

當選名單如下：評議委員召集人：許建全。評議委員：吳美儀、范氏暹、李泰德、陳世耀。候補：陳永富。執行委員：張君玉、薛祖堯、葉德基、蔡建偉、歐陽彥森、莊煥智、吳美瑩、蔡馥娜。

縣黨部主委吳增允表示，今日當選的幹部都是熟悉黨務的黨員，平時不但為黨部奉獻良多，跟社會各行各業也有極深的連結，相信他們將是未來黨部發展的重要力量。

另在縣黨代表會議中，有人指最近許多鄉親表達對民進黨中央政府的疑慮。與會的當然縣黨代表陳滄江議員表示，他了解金門鄉親對民進黨政府有許多意見，而他也認為中央政府應更重視金門的發展，不要為了選舉考量，而偏離黨的價值。

陳滄江和吳增允期許金門縣黨部的新任幹部們一同走出屬於金門的路，並全力衝刺黨務，做好「黨務向上提升、基層向下紮根」的工作，使黨部更加茁壯。

(中時 )