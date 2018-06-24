難民問題引爆路線之爭 梅克爾政府會瓦解嗎？

2018年06月24日 16:55 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

德國之聲中文網23日指出，眼下，有關難民庇護的爭議波及全歐洲。在德國，「基民盟」（CDU）和「基社盟」（CSU）這兩個保守派姊妹黨（通稱聯盟黨）之間的關係因此岌岌可危。刀子已然亮出，陣線明朗，前景難料。

這句話彰顯出了，德國總理梅克爾領導的基民盟和基社盟政府目前所處危機有多深。實際上，真正的關鍵所在並非德國是否應拒絶難民入境，而是這兩個聯盟黨的立場移位--「向右走得更遠，反歐」。德國北部什列斯威-荷斯坦邦基民盟籍邦長君特爾（Daniel Günther）在一次電台採訪中如是說。

然而，君特爾所指的是何種歐洲？德國之聲報導說，它已不是千禧年之初那個由保守主義黨和社民黨掌控的歐洲。相反地，在中歐、北歐，在奧地利，現在也在義大利，右翼民粹主義派已參與執政甚至組成政府。難民問題上的任何歐洲解決方案，都得顧及這一新的力量關係。

在德國，基社盟領袖、內政部長澤霍費爾堅持說，如果歐盟6月底未能達成協議，德國就將於7月起拒絕已在其他國家登記過的難民入境。基民盟領袖、總理梅克爾則警告澤霍費爾不要越權行事，強調政策路線權是她的職權。但澤霍費爾沒有讓步，他向《南德意志報》表示，梅克爾的威脅很不尋常，但他不會聽憑擺佈。

澤霍費爾與梅克爾的爭吵，已牽動了多個歐盟國家的神經。義大利表示，不會接收遭德國拒絕的難民。奧地利也放話：如果德國走到拒絕相關難民入境這一步，奧地利就不得不跟著走。丹麥則正在和奧地利及其他國家合作，打造設在歐盟境外的收留避難申請遭拒者難民營，以全盤改變促進避難結構。

24日，梅克爾等歐盟17國首腦在布魯塞爾就難民危機舉行小峰會，要在下周末的歐盟正式峰會前作出中間小結。只不過，歐盟內部形勢眼下極難釐清。德國聯盟黨內不可小覷的紛爭，更如火上添油。尋求歐盟解決方案的梅克爾有可能24日就會敗北。

然而，德國之聲指出，現在梅克爾也有可能再度作出驚人之舉。在廢核、中止義務兵役制或者救助希臘等問題上，她都曾經為適應民意轉向，跟風做過180度大轉彎。這導致她自己的基民盟黨內部也有不少人指責她捨本逐末。梅克爾以這些政策轉彎以及在難民危機上所持的立場，促使基民盟向左傾斜，從而在政治光譜的右邊留下了空位。極右派「另類選擇黨」（AfD）如今填補了這一空位。

以內政部長澤霍費爾為代表的基社盟，恰恰不能容忍這一情況。聯盟黨右側不能再有其他政黨，這一訓誡已深深刻入基社盟這個巴伐利亞地方黨的血脈中。在聯邦議院，基社盟和基民盟合組議會黨團，此乃德國政黨體系中之特例。為此，基民盟不得在巴伐利亞邦出現；基社盟則限於在該邦活動，不得擴展至全國。只要梅克爾拿不到歐盟的難民解決方案，這一議院黨團就可能分崩離析。

據《明鏡》周刊最新民調，德國大多數人認為，必須加大難民入境的難度，因為難民問題給德國社會帶來了很多問題，讓德國吃不消。這也就是說，德國大多數人更贊同澤霍費爾的難民政策，但大多數人仍期望梅克爾繼續擔任總理。

德國之聲報導說，目前在柏林已揣測紛紛：基民盟和基社盟威脅分手到底有多當真？基民盟內部已有人要求，應準備向基社盟的大本營巴伐利亞邦擴張。梅克爾在各大基民盟邦黨部的權力基礎依舊強大，亦是事實。很多人仍認為她的路線正確。而在很多人看來，基社盟已在模仿另類選擇黨尋找自己的道路，不再是好夥伴了。

德國之聲指出，如果聯盟黨共同議會黨團散夥，梅克爾尚有其他拯救總理寶座的權力選項：綠黨已發出訊號，願參與執政。在去年9月聯邦議院大選結束後，與綠黨聯手甚至是梅克爾最青睞的方案。社民黨也肯定不會阻撓與綠黨的聯合組閣。然而，由於各大要角目前根本未亮出牌底，所有這一切都不過是想像的情景。關鍵要看，誰現在能占上風？哪裡能找到解決辦法？

(中時 )