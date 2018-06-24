國軍將登美艦見習醫療、共組軍醫隊？藍委：交流開端

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中時
楊佳穎

美國參議院日前通過「2019年國防授權法案」，建議美方派遣美軍醫療船赴台訪問，如今又傳出台美軍方計畫8月共組國際醫療團隊，赴南太平洋友邦索羅門群島演練醫療救援行動；而我軍方也可望在11月由海軍、醫療人員組成小組，登美軍艦艇見習美國海軍的海上醫療及救援機制。不過，國防部對此相當低調，發言人陳中吉少將僅表示「不評論，也沒有進一步說明」，不願證實也未否認。

國民黨立委江啟臣則分析，先前曾釋放美方有望來台參與演習的訊息，而我方過去也一直希望能參與環太平洋軍演，如今從醫療開始的動作，某種程度上應該是種「前置性」作為。

江啟臣進一步說，醫療這個領域畢竟相對敏感性較低，能在實務上讓台美雙方逐步接觸，且在醫療名義下能做的事其實也很多，並屬於軍事上的聯合演練，可算是台美在軍事交流上的開端，就從醫療與人道救援開始。

江啟臣接著說，對於台美軍事交流，基本上抱持正向看法，但操作的方式，以及美中台三邊敏感關係如何顧及、確保台灣最大利益等，都是過程中要謹慎思考的地方。

「當然希望台美關係能正向發展，同時也希望兩岸關係能不受影響或並進，這才是對台灣來講雙贏的做法。」江啟臣說，未來台美更進一步交流是否擴及到其他領域，以及北京方面如何看待、回應，也都是必須密切觀察、注意的。

(中時 )

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