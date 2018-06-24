奪兩金激吻男友！徐佳瑩羞認非嫁不可

2018年06月24日 16:17 中時 尤嬿妮

徐佳瑩（LaLa）昨以《心裡學》拿下金曲獎最佳國語專輯及國語女歌手大獎，慶功宴上聊起她在得獎時，與導演男友比爾賈忘情接吻，LaLa自嘲此舉「也太大膽了」，「如果是昨天的我，就會說『天啊妳怎麼這麼大膽』！我是不會做這種事的人」 ，結果比爾賈在她二度上台領專輯獎前回親，她笑說：「他應該是抱持不想輸的心情，完全不在意把我頭髮弄亂 ！」比爾賈此次沒拿下最佳音樂錄影帶獎，問她如何安慰男友？LaLa笑回：「我給了他一個吻！」。

比爾賈昨與媽媽一同走金曲紅毯，受訪時，賈媽透露期待兒子婚事，不排斥小倆口年底前完婚，LaLa隨後紅毯受訪時被告知此事，她不敢置信摀嘴甜笑，似因感動而眼眶泛淚，慶功宴上再提此事，問她要不要乾脆年底前辦喜事完成婆婆心願？她說：「很餓，有點餓過頭現在反而沒那麼想吃，心情蠻激動的，需要沈澱一下。」

她表示雙方家長還沒見面，與未來婆婆互動不錯，賈媽也很關心她，至於比爾賈見過徐媽了嗎？她嚇回：「你怎麼知道？！」意外透露感情進度；LaLa表示媽媽觀念傳統，希望她能嫁個好人家，比爾賈是否她心目中的好人家、非他不嫁？她害羞表示：「 目前是啦，他是候選人。」

LaLa昨晚上台領國語專輯獎前，與鄰座的張惠妹（阿妹）親吻，「真的還蠻愛她的，即使我在那邊坐了4個小時，回頭看到她還是覺得很開心」，至於擊敗阿妹拿下歌后，LaLa謙虛說：「我最怕聽到這個。」 認為得獎並不代表擊敗對方，希望以後還能幫阿妹寫歌。她此次奪兩獎的獎金共20萬元，將於扣稅後全數捐助照顧流浪動物公益團體。

(中時 )