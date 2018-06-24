董事長樂團奪金3喜臨門 9月赴歐洲巡演

2018年06月24日 16:34 中時 尤嬿妮

董事長樂團二度獲金曲獎最佳樂團獎。（獨一無二娛樂提供）

董事長樂團今年出道21年，昨晚第8次角逐金曲獎最佳樂團獎、如願二度獲獎，會後與獲「最佳客語專輯」的黃連煜，以及新科「金曲客語歌王」的秋林舉辦慶功宴，好友陳昇也到場祝賀；董事長樂團貝斯手大鈞笑說：「真的沒想到會得獎，所以隔天已安排全家去韓國旅遊。」他還笑說，因為要幫太多好友代領獎，真怕自己沒機會上台為自己領獎。

慶功宴上董事長樂團也宣佈幾件喜事，包括由大鈞監製的電影《搖滾樂殺人事件》將在台北電影節首映，同時董事長樂團也將展開世界巡演，這次將與九天民俗技藝團以及「客語歌后」官靈芝等歌手從台灣出發、邁向歐洲，於7月22日在南投縣政府演藝廳、8月5日台中胡蘆墩文化中心免費公演，9月再前往英國曼徹斯特、法國巴黎、瑞士蘇黎世、德國慕尼黑以及德國柏林等歐洲各大城市開唱，將台灣原汁原味的搖滾音樂帶上國際舞台。

其實金曲典禮前一天，主唱吉董因看世界盃足球閃到腰，原想去找中醫針灸，但因以前曾暈針昏倒，最後他聽團員建議去做電療，吉董笑說，沒想到一得獎腰就鬆了，一切都沒事了。在金曲典禮現場董事長樂團也與陳奕迅合照，連盧廣仲也不小心入鏡，三組人馬都獲金曲肯定，PO網後網友笑說這是上帝眷顧的照片。

(中時 )