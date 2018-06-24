高CP值！日本自助烏龍麵始祖「宮武讃岐烏龍麵」進軍中台灣

歡慶開幕台中秀泰廣場文心店開幕，「鯷魚高湯烏龍麵」小碗優惠價僅55元。（圖片提供／宮武讃岐烏龍麵）

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夏季限定「香菜雞肉湯烏龍麵」口感清爽無負擔，售價139元／小碗、 155元／大碗。（圖片提供／宮武讃岐烏龍麵）
炸物首選「唐揚雞」酥脆薄皮包裹多汁雞肉，售價40元／單個。（圖片提供／宮武讃岐烏龍麵）
「韓式味噌湯烏龍麵」口感微辣帶勁，售價139元／小碗、165元／大碗。（圖片提供／宮武讃岐烏龍麵）
宮武讃岐烏龍麵強調每日手工揉製麵糰，帶給消費者絕佳品飲體驗。（圖片提供／宮武讃岐烏龍麵）

以高CP值著稱日本名店「本場香川 宮武讃岐烏龍麵」繼5月樹林秀泰店開幕造成排隊熱潮，目前全台共6間門市（含台中），此次開設台中秀泰廣場文心店，大舉進軍中台灣市場。

宮武讃岐烏龍麵看準年輕族群商機，延續日本自助烏龍麵店氛圍，透過快速出餐模式，加上約150元平均低客單價，將傳統好滋味帶給台灣消費者。新店開幕慶，即日起至7月22日，招牌餐點「鯷魚高湯烏龍麵」小碗優惠價55元起。

迎接夏季到來，即日起至9月30日止，推出期間限定商品「香菜雞肉湯烏龍麵」，Q彈手工麵條佐鯷魚乾、昆布、香菇和鰹魚熬製高湯，最後撒上大量香菜釋放清爽香氣，輕啜高湯爽口香氣遍佈舌尖，搭配新鮮檸檬角有畫龍點睛之效。饕客最愛美味炸物「唐揚雞」，強調大份量滿足食感，酥脆雞皮混合軟嫩肉質，一口咬下噴汁口感令人難忘。

「韓式味噌湯烏龍麵」使用日本職人認證小麥粉麵糰，經揉製、醒麵、與特殊開發製麵機進行切麵，每條麵條寬度約落在0.35-0.4公分間，搭配白味噌、韓式醬料和鯷魚高湯提出風味，微辣湯頭與富有嚼勁麵條在口中迸發新滋味。

(中時 )

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