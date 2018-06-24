防汛期！中市啟動9000多棵行道樹修剪

2018年06月24日 16:48 中時 盧金足

防汛期未雨綢繆！台中市政府建設局陸續啟動行道樹防災修剪，預計完成9000多棵行道樹，包括市區1500棵、山城4134棵、海線1414棵和屯區2000棵，針對高空、病蟲害枯病枝及樹型等各種狀況調整修剪；已完成第一階段分隔島喬木茂密及園道等重點區域，第二階段減災工作預計於7月初開始，將於月底完成整備工作。完成修剪後，可兼顧都市防災機能，並減少樹木病蟲害，強化植株後續生長。

建設局長黃玉霖表示，市府每年皆啟動各區行道樹防災修剪，5月起開始辦理行道樹災修，預計7月底前完成台中市9000多棵行道樹減災預防整備。

包括市區針對分隔島喬木茂密以及園道為重點區域，啟動北區健行路、進化北路、太原園道、忠明路、西區公館路、東區進化路、南區建國南路、忠明南路、西屯區福科路及北屯區南京東路等路段，已完成第一階段剪修，約1500棵行道樹，第二階段減災，預計7月初開始。

另外，山城的行道樹及中央分隔島樹木，包括豐原區、潭子區、大雅區、神岡區及后里等區域行道樹約計7021棵。其中，將優先災修剪豐原大道、圓環路、豐勢路、中山路、水源路、崇德路、雅潭路、中清路、中山路、東大路、后科路及福貴路等4,134棵，預計7月底前完成

修剪方式針對不同樹種以不同的方式修剪，例如崇德路中央分隔島印度紫檀，修剪遮住交通號誌、路燈或行車視線的枝葉；中山路、雅潭路、中清路樟樹，則修剪病蟲害枯病枝及樹型調整；並根據山城預防性行道樹防災高空修剪，以疏枝、側枝修剪及樹型重心調整、去除樹身重量負荷、提高抗風能力，達到降低強風豪雨造成傾倒斷枝的情況。

而海線行道樹多以常綠闊葉喬木為主，為避免強風造成枝條撕扯折斷，今年針對枝葉生長茂盛、枯斷枝藏於枝葉中的行道樹進行修剪。屯區行道樹則針對大里區文心南路、德芳南路、國光路、大峰路；烏日區環河路一段至二段、光日路及光明路；太平區祥順路一段、中興東路；霧峰區林森路、中正路、大峰路、草湖路；以及龍井區向上路五段等路段，修剪行道樹約2,000棵。

另外，中投公路兩側路樹，屬公路總局第二區養護工程處員林工務段權管範圍，市府也會函請公路總局共同加強維管路樹修。

黃玉霖指出，依據《台中市政府建設局行道樹修剪標準作業規範》，市府每年規劃處理行道樹防災修剪，落實注意修剪位置、修剪操作、修剪強度等事項，達到減少樹體傷口產生、調整樹形健康。

修剪作業過程委託監看人員，現場指導正確修剪部位，並全程監看、填寫監看記錄表，精進作修剪作業實務檢討。

修剪作業除了要兼顧都市防災機能，保障市民安全，更有效提昇災時應變復原時效，第一時間恢復交通及市容；更藉由調整樹枝條及樹型，減少病蟲害機會，強化植株後續生長，維護行道樹植株健康。

(中時 )